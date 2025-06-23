Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs’ta %4,7 azaldı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Mayıs ayında aylık %3,5 artış ve yıllık %4,7 düşüş göstererek 6,83 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Nisan ayına kıyasla %4,7 artış ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %4,2 düşüşle 4,96 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ham çelik üretimi yıllık %5,2 düşüşle 33,83 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %2,2 düşerek 24,52 milyon mt seviyesine geriledi.

Bu yılın Mayıs ayında Japonya ’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: