Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs’ta %4,7 azaldı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Mayıs ayında aylık %3,5 artış ve yıllık %4,7 düşüş göstererek 6,83 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Nisan ayına kıyasla %4,7 artış ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %4,2 düşüşle 4,96 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ham çelik üretimi yıllık %5,2 düşüşle 33,83 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %2,2 düşerek 24,52 milyon mt seviyesine geriledi.
Bu yılın Mayıs ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|Ürün
|Mayıs 2025 (mt)
|Aylık değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Sıcak haddelenmiş profil
|367.200
|7,6
|-9,1
|Çubuk
|584.800
|-1,6
|-5,2
|Filmaşin
|104.500
|-11
|-6
|Kalın levha
|716.600
|13,7
|-1
|Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|2.785.900
|-6,3
|-9
|Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|1.202.900
|1,3
|3,3
|Galvanizli sac
|684.200
|5,2
|-
|Kaynaklı boru
|209.700
|-10,3
|-11,7