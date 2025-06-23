 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs’ta %4,7 azaldı

Pazartesi, 23 Haziran 2025 14:14:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Mayıs ayında aylık %3,5 artış ve yıllık %4,7 düşüş göstererek 6,83 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Nisan ayına kıyasla %4,7 artış ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %4,2 düşüşle 4,96 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ham çelik üretimi yıllık %5,2 düşüşle 33,83 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %2,2 düşerek 24,52 milyon mt seviyesine geriledi.  

Bu yılın Mayıs ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün       Mayıs 2025 (mt)       Aylık değişim (%)       Yıllık değişim (%)      
Sıcak haddelenmiş profil        367.200 7,6 -9,1
Çubuk       584.800 -1,6 -5,2
Filmaşin       104.500 -11 -6
Kalın levha       716.600 13,7 -1
Sıcak haddelenmiş geniş şerit        2.785.900 -6,3 -9
Soğuk haddelenmiş geniş şerit       1.202.900 1,3 3,3
Galvanizli sac       684.200 5,2 -
Kaynaklı boru       209.700 -10,3 -11,7

Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Galvanizli Profil Levha Filmaşin Boru Hammaddeler Uzun Ürünler Borular Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan’da %6,4 azaldı

22 May | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Mart’ta %0,2 yükseldi

22 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat’ta %8,5 azaldı

24 Mar | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak’ta %6,6 düştü

21 Şub | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2024’te %3,4 azaldı

23 Oca | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında aylık %0,5 geriledi

23 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %4,6 yükseldi

21 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında aylık %3,6 geriledi

22 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında aylık %3,2 geriledi

20 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında aylık %1,1 arttı

26 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis