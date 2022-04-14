Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan-Haziran çeyreğinde %4,2 düşecek

Perşembe, 14 Nisan 2022 15:00:52 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Ticaret Bakanlığı’na göre ülkenin ham çelik üretiminin küresel yarı iletken çip sıkıntısından dolayı otomobil üretiminin düşmesi nedeniyle bu yılın Nisan-Haziran döneminde yıllık %4,2 düşüşle 23,33 milyon mt olması bekleniyor.

Ocak-Haziran döneminde toplam ham çelik üretiminin yıllık %3,4 düşerek 46,41 milyon mt seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Nisan-Haziran çeyreğinde yerel nihai mamul talebinin yıllık %0,6 ve çeyreklik bazda %1,6 düşerek 14,08 milyon mt, nihai mamul ihracatının ise yıllık %0,4 düşüş ve çeyreklik bazda %8,9 artışla 6,9 milyon mt seviyelerinde yer alması bekleniyor.

Buna ek olarak söz konusu çeyrekte Japonya inşaat sektöründen gelen çelik talebinin yıllık %0,2 artış ve çeyreklik %6,7 düşüşle 4,67 milyon mt, imalat sektöründen gelen çelik talebinin ise yıllık %1,8 ve çeyreklik bazda %1,2 artışla 6,17 milyon mt olacağı tahmin ediliyor.