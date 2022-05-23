Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında %6,1 düştü

Pazartesi, 23 Mayıs 2022 15:31:11 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Nisan ayında aylık %6,1 ve yıllık %4,4 düşüş göstererek 7,47 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Mart ayına kıyasla %6,8 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %6,2 düşüşle 5,32 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %5,2 düşüşle 22,07 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %3,3 düşüşle 30,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Nisan ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: