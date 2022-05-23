Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında %6,1 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Nisan ayında aylık %6,1 ve yıllık %4,4 düşüş göstererek 7,47 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Mart ayına kıyasla %6,8 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %6,2 düşüşle 5,32 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %5,2 düşüşle 22,07 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %3,3 düşüşle 30,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Nisan ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Nisan 2022 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
420.900
|
-7,4
|
50,3
|
Bar
|
731.800
|
2,4
|
5,6
|
Filmaşin
|
130.600
|
-2.7
|
-17
|
Kalın levha
|
784.200
|
-8,9
|
9,1
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
2.969.300
|
-9,6
|
-6,7
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.100.900
|
-18,1
|
-9,5
|
Galvanizli sac
|
641.100
|
-17,1
|
-21,9
|
Kaynaklı boru
|
274.600
|
-6,3
|
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