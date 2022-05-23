﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında %6,1 düştü

Pazartesi, 23 Mayıs 2022 15:31:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Nisan ayında aylık %6,1 ve yıllık %4,4 düşüş göstererek 7,47 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Mart ayına kıyasla %6,8 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %6,2 düşüşle 5,32 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %5,2 düşüşle 22,07 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %3,3 düşüşle 30,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Nisan ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Nisan 2022 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

420.900

-7,4

50,3

Bar

731.800

2,4

5,6

Filmaşin

130.600

-2.7

-17

Kalın levha

784.200

-8,9

9,1

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

2.969.300

-9,6

-6,7

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.100.900

-18,1

-9,5

Galvanizli sac

641.100

-17,1

-21,9

Kaynaklı boru

274.600

-6,3

6

Etiketler: boru ham çelik filmaşin pik demir levha profil galvanizli yassı ürünler borular hammaddeler uzun ürünler Japonya Uzak Doğu çelik üretimi 

Benzer haberler

21 Nis

Japonya’nın ham çelik üretimi Mart ayında %8,9 arttı
22 Mar

Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %5,9 düştü
22 Şub

Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %2,2 düştü
25 Oca

Japonya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında %1,3 düştü
23 Ara

Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %2,2 düştü
22 Kas

Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında %1 arttı
22 Eyl

Japonya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında %1 düştü
23 Haz

Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında %7,7 arttı
21 May

Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında %6 düştü
22 Mar

Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %5,7 düştü