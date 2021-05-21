Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında %6 düştü

Cuma, 21 Mayıs 2021 14:16:09 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Nisan ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %6 düşüş ve yıllık %18,9 artış göstererek 7,82 milyon mt olduğunu bildirdi.

Nisan ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Mart ayına kıyasla %7,1 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına göre %15,8 artışla 5,68 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın Ocak-Nisan döneminde, ülkenin pik demir üretimi yıllık %0,2 düşüşle 23,27 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %2,7 artışla 31,53 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Nisan ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: