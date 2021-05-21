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Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında %6 düştü

Cuma, 21 Mayıs 2021 14:16:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Nisan ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %6 düşüş ve yıllık %18,9 artış göstererek 7,82 milyon mt olduğunu bildirdi.

Nisan ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Mart ayına kıyasla %7,1 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına göre %15,8 artışla 5,68 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın Ocak-Nisan döneminde, ülkenin pik demir üretimi yıllık %0,2 düşüşle 23,27 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %2,7 artışla 31,53 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Nisan ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Nisan 2021 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

855.300

90,9

112,8

Bar

692.800

-2,3

-1,7

Filmaşin

157.500

7,3

34,4

Kalın levha

718.500

-8,2

2,2

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

3.182.200

-7,9

21,0

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.376.500

-7,5

29,9

Galvanizli sac

820.900

-7,5

32,4

Kaynaklı boru

258.900

-10,6

3,9

Etiketler: pik demir  uzun ürünler  galvanizli  profil  çelik üretimi  boru  levha  ham çelik  hammaddeler  borular  Uzak Doğu  filmaşin  yassı ürünler  Japonya  |  benzer haberler »


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