Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında %6 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Nisan ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %6 düşüş ve yıllık %18,9 artış göstererek 7,82 milyon mt olduğunu bildirdi.
Nisan ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Mart ayına kıyasla %7,1 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına göre %15,8 artışla 5,68 milyon mt olarak kaydedildi.
Yılın Ocak-Nisan döneminde, ülkenin pik demir üretimi yıllık %0,2 düşüşle 23,27 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %2,7 artışla 31,53 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Nisan ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Nisan 2021 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
855.300
|
90,9
|
112,8
|
Bar
|
692.800
|
-2,3
|
-1,7
|
Filmaşin
|
157.500
|
7,3
|
34,4
|
Kalın levha
|
718.500
|
-8,2
|
2,2
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
3.182.200
|
-7,9
|
21,0
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.376.500
|
-7,5
|
29,9
|
Galvanizli sac
|
820.900
|
-7,5
|
32,4
|
Kaynaklı boru
|
258.900
|
-10,6
|
3,9