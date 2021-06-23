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Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında %7,7 arttı

Çarşamba, 23 Haziran 2021 11:12:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Mayıs ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %7,7 ve yıllık %42,2 artış göstererek 8,42 milyon mt olduğunu bildirdi.

Mayıs ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Nisan ayına kıyasla %7,9 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %39,1 artışla 6,12 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın Ocak-Mayıs döneminde, ülkenin pik demir üretimi yıllık %6 artışla 29,40 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %9,1 artışla 39,95 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Mayıs ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Mayıs 2021 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

442.600

-48,2

10,8

Bar

679.000

-1,9

2,6

Filmaşin

139.000

-11,7

55,1

Kalın levha

757.100

5,4

8,2

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

3.341.600

4,4

44,5

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.401.700

1,8

42,8

Galvanizli sac

822.300

0,9

49,9

Kaynaklı boru

253.500

-7

17,1

Etiketler: boru  hammaddeler  ham çelik  Uzak Doğu  pik demir  profil  borular  uzun ürünler  Japonya  yassı ürünler  galvanizli  çelik üretimi  levha  filmaşin  |  benzer haberler »


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