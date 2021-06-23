Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında %7,7 arttı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Mayıs ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %7,7 ve yıllık %42,2 artış göstererek 8,42 milyon mt olduğunu bildirdi.
Mayıs ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Nisan ayına kıyasla %7,9 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %39,1 artışla 6,12 milyon mt olarak kaydedildi.
Yılın Ocak-Mayıs döneminde, ülkenin pik demir üretimi yıllık %6 artışla 29,40 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %9,1 artışla 39,95 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Mayıs ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Mayıs 2021 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
442.600
|
-48,2
|
10,8
|
Bar
|
679.000
|
-1,9
|
2,6
|
Filmaşin
|
139.000
|
-11,7
|
55,1
|
Kalın levha
|
757.100
|
5,4
|
8,2
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
3.341.600
|
4,4
|
44,5
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.401.700
|
1,8
|
42,8
|
Galvanizli sac
|
822.300
|
0,9
|
49,9
|
Kaynaklı boru
|
253.500
|
-7
|
17,1