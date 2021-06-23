Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında %7,7 arttı

Çarşamba, 23 Haziran 2021 11:12:32 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Mayıs ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %7,7 ve yıllık %42,2 artış göstererek 8,42 milyon mt olduğunu bildirdi.

Mayıs ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Nisan ayına kıyasla %7,9 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %39,1 artışla 6,12 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın Ocak-Mayıs döneminde, ülkenin pik demir üretimi yıllık %6 artışla 29,40 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %9,1 artışla 39,95 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Mayıs ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: