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Japonya’nın ham çelik üretimi Mart’ta %0,2 yükseldi

Salı, 22 Nisan 2025 10:52:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Mart ayında aylık %12,6 ve yıllık %0,2 artış göstererek 7,21 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Şubat ayına kıyasla %11,9 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %2,1 artışla 5,14 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Mart ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün      

Mart 2025 (mt)      

Aylık değişim (%)      

Yıllık değişim (%)      

Sıcak haddelenmiş profil       

383.200

13

-10,7

Çubuk      

638.400

12,8

-8,1

Filmaşin      

125.200

12,7

11,8

Kalın levha      

694.500

9,1

-14,1

Sıcak haddelenmiş geniş şerit       

3.055.600

14,3

0,3

Soğuk haddelenmiş geniş şerit      

1.215.200

10,7

1,5

Galvanizli sac      

695.400

10,9

-5,2

Kaynaklı boru      

228.600

-2,1

-8,6

Etiketler: Galvanizli Profil Ham Çelik Filmaşin Boru Levha Pik Demir Uzun Ürünler Yassı Ürünler Borular Hammaddeler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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