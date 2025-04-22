Japonya’nın ham çelik üretimi Mart’ta %0,2 yükseldi

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Mart ayında aylık %12,6 ve yıllık %0,2 artış göstererek 7,21 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Şubat ayına kıyasla %11,9 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %2,1 artışla 5,14 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Mart ayında Japonya ’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: