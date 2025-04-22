Japonya’nın ham çelik üretimi Mart’ta %0,2 yükseldi

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Mart ayında aylık %12,6 ve yıllık %0,2 artış göstererek 7,21 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Şubat ayına kıyasla %11,9 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %2,1 artışla 5,14 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Mart ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Mart 2025 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
383.200
|
13
|
-10,7
|
Çubuk
|
638.400
|
12,8
|
-8,1
|
125.200
|
12,7
|
11,8
|
Kalın levha
|
694.500
|
9,1
|
-14,1
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
3.055.600
|
14,3
|
0,3
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.215.200
|
10,7
|
1,5
|
695.400
|
10,9
|
-5,2
|
Kaynaklı boru
|
228.600
|
-2,1
|
-8,6