Japonya’nın ham çelik üretimi Mart ayında %8,9 arttı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Mart ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %8,9 artış ve yıllık %4,3 düşüş göstererek 7,95 milyon mt olduğunu bildirdi.
Mart ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Ocak ayına kıyasla %9,2 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 düşüşle 5,71 milyon mt olarak kaydedildi.
Yılın Ocak-Mart döneminde ülkenin pik demir üretimi yıllık %4,8 düşüşle 16,75 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %2,9 düşüşle 23,01 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Mart ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Mart 2022 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
454.800
|
17,8
|
1,5
|
Bar
|
714.600
|
11,8
|
0,7
|
Filmaşin
|
134.200
|
26
|
-8,5
|
Kalın levha
|
861.500
|
10,6
|
10,1
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
3.287.500
|
11,5
|
-5,5
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.345.500
|
13,9
|
-9,5
|
Galvanizli sac
|
773.300
|
14,8
|
-12,9
|
Kaynaklı boru
|
293.200
|
2,5
|
-2,7