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Japonya’nın ham çelik üretimi Mart ayında %8,9 arttı

Perşembe, 21 Nisan 2022 14:10:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Mart ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %8,9 artış ve yıllık %4,3 düşüş göstererek 7,95 milyon mt olduğunu bildirdi.

Mart ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Ocak ayına kıyasla %9,2 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 düşüşle 5,71 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın Ocak-Mart döneminde ülkenin pik demir üretimi yıllık %4,8 düşüşle 16,75 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %2,9 düşüşle 23,01 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Mart ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Mart 2022 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

454.800

17,8

1,5

Bar

714.600

11,8

0,7

Filmaşin

134.200

26

-8,5

Kalın levha

861.500

10,6

10,1

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

3.287.500

11,5

-5,5

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.345.500

13,9

-9,5

Galvanizli sac

773.300

14,8

-12,9

Kaynaklı boru

293.200

2,5

-2,7

Etiketler: filmaşin boru levha profil ham çelik galvanizli pik demir borular uzun ürünler hammaddeler yassı ürünler Japonya Uzak Doğu çelik üretimi 

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