Japonya’nın ham çelik üretimi Mart ayında %8,9 arttı

Perşembe, 21 Nisan 2022 14:10:55 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Mart ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %8,9 artış ve yıllık %4,3 düşüş göstererek 7,95 milyon mt olduğunu bildirdi.

Mart ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Ocak ayına kıyasla %9,2 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 düşüşle 5,71 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın Ocak-Mart döneminde ülkenin pik demir üretimi yıllık %4,8 düşüşle 16,75 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %2,9 düşüşle 23,01 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Mart ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: