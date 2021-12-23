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Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %2,2 düştü

Perşembe, 23 Aralık 2021 11:58:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Kasım ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %2,2 düşüş ve yıllık %10,7 artış göstererek 8,04 milyon mt olduğunu bildirdi.

Kasım ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Ekim ayına kıyasla %2,9 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına göre %10,9 artışla 5,69 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın Ocak-Kasım döneminde, ülkenin pik demir üretimi yıllık %15,2 artışla 64,43 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %16,8 artışla 88,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Kasım ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Kasım 2021 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

462.600

3,8

10,9

Bar

747.800

-4,1

0,8

Filmaşin

122.200

-14

-3,9

Kalın levha

770.500

-4,3

17,9

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

3.298.200

1,1

7,9

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.395.400

6,0

7,3

Galvanizli sac

792.800

7,4

6,6

Kaynaklı boru

304.900

6,7

12,4

Etiketler: Japonya  Uzak Doğu  filmaşin  pik demir  boru  levha  borular  yassı ürünler  galvanizli  çelik üretimi  hammaddeler  profil  uzun ürünler  ham çelik  |  benzer haberler »


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