Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %2,2 düştü

Perşembe, 23 Aralık 2021 11:58:50 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Kasım ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %2,2 düşüş ve yıllık %10,7 artış göstererek 8,04 milyon mt olduğunu bildirdi.

Kasım ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Ekim ayına kıyasla %2,9 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına göre %10,9 artışla 5,69 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın Ocak-Kasım döneminde, ülkenin pik demir üretimi yıllık %15,2 artışla 64,43 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %16,8 artışla 88,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Kasım ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: