Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %2,2 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Kasım ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %2,2 düşüş ve yıllık %10,7 artış göstererek 8,04 milyon mt olduğunu bildirdi.
Kasım ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Ekim ayına kıyasla %2,9 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına göre %10,9 artışla 5,69 milyon mt olarak kaydedildi.
Yılın Ocak-Kasım döneminde, ülkenin pik demir üretimi yıllık %15,2 artışla 64,43 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %16,8 artışla 88,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Kasım ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Kasım 2021 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
462.600
|
3,8
|
10,9
|
Bar
|
747.800
|
-4,1
|
0,8
|
Filmaşin
|
122.200
|
-14
|
-3,9
|
Kalın levha
|
770.500
|
-4,3
|
17,9
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
3.298.200
|
1,1
|
7,9
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.395.400
|
6,0
|
7,3
|
Galvanizli sac
|
792.800
|
7,4
|
6,6
|
Kaynaklı boru
|
304.900
|
6,7
|
12,4