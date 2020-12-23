Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %0,9 arttı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Kasım ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %0,9 artarken, yıllık %5,9 düşüş göstererek 7,26 milyon mt olduğunu bildirdi.
Kasım ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Ekim ayına kıyasla %0,4 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 düşüşle 5,13 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk 11 ayında ise, ülkenin pik demir üretimi yıllık %18,8 düşüşle 55,9 milyon mt ve ham çelik üretimi yıllık %17,3 düşüşle 75,7 milyon mt oldu.
Bu yılın Kasım ayında Japonya'nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Kasım 2020 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
417.100
|
-3,14
|
-7,66
|
Bar
|
741.200
|
5,19
|
-0,4
|
Filmaşin
|
127.200
|
-2,68
|
12
|
Kalın levha
|
653.700
|
-2,69
|
-17,87
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
3.045.400
|
2,79
|
-2,96
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.380.100
|
11,8
|
1,7
|
Galvanizli sac
|
744.700
|
0,1
|
-7,5
|
Kaynaklı boru
|
270.600
|
1,28
|
-8,7