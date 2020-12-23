﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %0,9 arttı

Çarşamba, 23 Aralık 2020 10:52:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Kasım ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %0,9 artarken, yıllık %5,9 düşüş göstererek 7,26 milyon mt olduğunu bildirdi.

Kasım ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Ekim ayına kıyasla %0,4 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 düşüşle 5,13 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk 11 ayında ise, ülkenin pik demir üretimi yıllık %18,8 düşüşle 55,9 milyon mt ve ham çelik üretimi yıllık %17,3 düşüşle 75,7 milyon mt oldu.

Bu yılın Kasım ayında Japonya'nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Kasım 2020 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

417.100

-3,14

-7,66

Bar

741.200

5,19

-0,4

Filmaşin

127.200

-2,68

12

Kalın levha

653.700

-2,69

-17,87

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

3.045.400

2,79

-2,96

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.380.100

11,8

1,7

Galvanizli sac

744.700

0,1

-7,5

Kaynaklı boru

270.600

1,28

-8,7

Etiketler: hammaddeler  boru  çelik üretimi  borular  pik demir  ham çelik  levha  galvanizli  uzun ürünler  yassı ürünler  Japonya  Uzak Doğu  filmaşin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

23  Ara

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta daha da yükseldi
15  Ara

Ukrayna’nın ham çelik üretimi Ocak-Kasım döneminde %3 düştü
15  Ara

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta yükseldi
30  Kas

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %4,1 düştü
25  Kas

Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında yükseldi