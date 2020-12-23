Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %0,9 arttı

Çarşamba, 23 Aralık 2020 10:52:18 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Kasım ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %0,9 artarken, yıllık %5,9 düşüş göstererek 7,26 milyon mt olduğunu bildirdi.

Kasım ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Ekim ayına kıyasla %0,4 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 düşüşle 5,13 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk 11 ayında ise, ülkenin pik demir üretimi yıllık %18,8 düşüşle 55,9 milyon mt ve ham çelik üretimi yıllık %17,3 düşüşle 75,7 milyon mt oldu.

Bu yılın Kasım ayında Japonya'nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: