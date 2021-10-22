Japonya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında %2,8 arttı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Eylül ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %2,8 ve yıllık %25,6 artış göstererek 8,14 milyon mt olduğunu bildirdi.
Eylül ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Ağustos ayına kıyasla %1,5 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına göre %25,4 artışla 5,83 milyon mt olarak kaydedildi.
Yılın Ocak-Eylül döneminde, ülkenin pik demir üretimi yıllık %15,7 artışla 52,87 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %17,9 artışla 72,13 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Eylül ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Eylül 2021 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
432.500
|
5,3
|
7,6
|
Bar
|
718.900
|
16,4
|
10,3
|
Filmaşin
|
144.000
|
15,1
|
21
|
Kalın levha
|
825.300
|
16,3
|
19,1
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
3.234.800
|
-4,9
|
21,6
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.383.000
|
-2,7
|
24,7
|
Galvanizli sac
|
815.200
|
-1
|
31,5
|
Kaynaklı boru
|
301.400
|
17,4
|
11,8