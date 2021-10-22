Japonya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında %2,8 arttı

Cuma, 22 Ekim 2021 09:53:45 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Eylül ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %2,8 ve yıllık %25,6 artış göstererek 8,14 milyon mt olduğunu bildirdi.

Eylül ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Ağustos ayına kıyasla %1,5 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına göre %25,4 artışla 5,83 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın Ocak-Eylül döneminde, ülkenin pik demir üretimi yıllık %15,7 artışla 52,87 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %17,9 artışla 72,13 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Eylül ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: