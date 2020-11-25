﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında yükseldi

Çarşamba, 25 Kasım 2020 15:44:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Ekim ayında ham çelik üretiminin aylık %11 artarken, yıllık %11,7 düşüş göstererek 7,20 milyon mt olduğunu bildirdi.

Ekim ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Eylül ayına kıyasla %10,1 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,1 düşüşle 5,12 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk 10 ayında ise, ülkenin pik demir üretimi yıllık %19,4 düşüşle 50,8 milyon mt ve ham çelik üretimi yıllık %18,4 düşüşle 68,4 milyon mt oldu.

Bu yılın Ekim ayında Japonya'nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Ekim 2020 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

430.700

7.24

0.49

Bar

703.900

8.04

-8.83

Filmaşin

130.600

9.74

21.8

Kalın levha

671.800

-3

-20.5

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

2.959.100

11.3

-12.8

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.233.900

11.3

-10.1

Galvanizli sac

743.800

20

-5.9

Kaynaklı boru

267.600

-0.7

-15.3

Etiketler: Uzak Doğu  filmaşin  borular  ham çelik  Japonya  uzun ürünler  galvanizli  boru  levha  çelik üretimi  yassı ürünler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

25  Kas

Çin’de temel nihai çelik mamullerinin stokları Kasım ortasında %12,8 düştü
24  Kas

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım ortasında %4,3 arttı
18  Kas

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Eylül ayında %26,3 düştü
11  Kas

JSW’nin ham çelik üretimi Ekim ayında %7 artış gösterdi 
02  Kas

AB İngiltere için çelik ithalat kotası hacimlerini açıkladı