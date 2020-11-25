Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında yükseldi

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Ekim ayında ham çelik üretiminin aylık %11 artarken, yıllık %11,7 düşüş göstererek 7,20 milyon mt olduğunu bildirdi.
Ekim ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Eylül ayına kıyasla %10,1 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,1 düşüşle 5,12 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk 10 ayında ise, ülkenin pik demir üretimi yıllık %19,4 düşüşle 50,8 milyon mt ve ham çelik üretimi yıllık %18,4 düşüşle 68,4 milyon mt oldu.
Bu yılın Ekim ayında Japonya'nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Ekim 2020 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
430.700
|
7.24
|
0.49
|
Bar
|
703.900
|
8.04
|
-8.83
|
Filmaşin
|
130.600
|
9.74
|
21.8
|
Kalın levha
|
671.800
|
-3
|
-20.5
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
2.959.100
|
11.3
|
-12.8
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.233.900
|
11.3
|
-10.1
|
Galvanizli sac
|
743.800
|
20
|
-5.9
|
Kaynaklı boru
|
267.600
|
-0.7
|
-15.3