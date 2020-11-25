Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında yükseldi

Çarşamba, 25 Kasım 2020 15:44:22 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Ekim ayında ham çelik üretiminin aylık %11 artarken, yıllık %11,7 düşüş göstererek 7,20 milyon mt olduğunu bildirdi.

Ekim ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Eylül ayına kıyasla %10,1 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,1 düşüşle 5,12 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk 10 ayında ise, ülkenin pik demir üretimi yıllık %19,4 düşüşle 50,8 milyon mt ve ham çelik üretimi yıllık %18,4 düşüşle 68,4 milyon mt oldu.

Bu yılın Ekim ayında Japonya'nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: