Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak’ta %6,6 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayında aylık %1,7 ve yıllık %6,6 düşüş göstererek 6,79 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Aralık ayına kıyasla %1,9 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %5 düşüşle 5,07 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak ayında Japonya ’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: