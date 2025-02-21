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Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak’ta %6,6 düştü

Cuma, 21 Şubat 2025 12:33:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayında aylık %1,7 ve yıllık %6,6 düşüş göstererek 6,79 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Aralık ayına kıyasla %1,9 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %5 düşüşle 5,07 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün      Ocak 2025 (mt)      Aylık değişim (%)      Yıllık değişim (%)      
Sıcak haddelenmiş profil       354.100-2,1-12,6
Çubuk      547.000-2,8-9,6
Filmaşin      110.000-4,93,8
Kalın levha      629.800-5,9-11,6
Sıcak haddelenmiş geniş şerit       2.994.3002,7-2,3
Soğuk haddelenmiş geniş şerit      1.224.4002,6-0,1
Galvanizli sac      696.7005,2-1,5
Kaynaklı boru      238.1007,60,6

Etiketler: Levha Profil Pik Demir Galvanizli Boru Filmaşin Ham Çelik Uzun Ürünler Hammaddeler Borular Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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