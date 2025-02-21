Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak’ta %6,6 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayında aylık %1,7 ve yıllık %6,6 düşüş göstererek 6,79 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Aralık ayına kıyasla %1,9 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %5 düşüşle 5,07 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|Ürün
|Ocak 2025 (mt)
|Aylık değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Sıcak haddelenmiş profil
|354.100
|-2,1
|-12,6
|Çubuk
|547.000
|-2,8
|-9,6
|Filmaşin
|110.000
|-4,9
|3,8
|Kalın levha
|629.800
|-5,9
|-11,6
|Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|2.994.300
|2,7
|-2,3
|Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|1.224.400
|2,6
|-0,1
|Galvanizli sac
|696.700
|5,2
|-1,5
|Kaynaklı boru
|238.100
|7,6
|0,6