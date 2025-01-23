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Japonya’nın ham çelik üretimi 2024’te %3,4 azaldı

Perşembe, 23 Ocak 2025 13:24:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %0,3 artış ve yıllık %1,1 düşüş göstererek 6,89 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Kasım ayına kıyasla %3,2 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %2,1 artışla 5,01 milyon mt olarak kaydedildi.

2024 yılında ham çelik üretimi yıllık %3,4 düşüşle 84,01 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %3,2 gerileyerek 61,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Kasım ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün      

Aralık 2024 (mt)      

Aylık değişim (%)      

Yıllık değişim (%)      

Sıcak haddelenmiş profil       

361.800

5,4

-11

Çubuk      

562.600

-7,1

-10,8

Filmaşin      

115.700

16,9

11,3

Kalın levha      

669.100

15,8

13,3

Sıcak haddelenmiş geniş şerit       

2.916.000

-2

-1,6

Soğuk haddelenmiş geniş şerit      

1.193.400

4,5

5,5

Galvanizli sac      

662.300

0,5

-2,7

Kaynaklı boru      

221.200

-3,4

-10,6

Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Filmaşin Levha Profil Boru Galvanizli Yassı Ürünler Uzun Ürünler Hammaddeler Borular Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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