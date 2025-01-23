Japonya’nın ham çelik üretimi 2024’te %3,4 azaldı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %0,3 artış ve yıllık %1,1 düşüş göstererek 6,89 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Kasım ayına kıyasla %3,2 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %2,1 artışla 5,01 milyon mt olarak kaydedildi.

2024 yılında ham çelik üretimi yıllık %3,4 düşüşle 84,01 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %3,2 gerileyerek 61,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Kasım ayında Japonya ’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: