Japonya’nın ham çelik üretimi 2024’te %3,4 azaldı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %0,3 artış ve yıllık %1,1 düşüş göstererek 6,89 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Kasım ayına kıyasla %3,2 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %2,1 artışla 5,01 milyon mt olarak kaydedildi.
2024 yılında ham çelik üretimi yıllık %3,4 düşüşle 84,01 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %3,2 gerileyerek 61,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Kasım ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Aralık 2024 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
361.800
|
5,4
|
-11
|
Çubuk
|
562.600
|
-7,1
|
-10,8
|
115.700
|
16,9
|
11,3
|
Kalın levha
|
669.100
|
15,8
|
13,3
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
2.916.000
|
-2
|
-1,6
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.193.400
|
4,5
|
5,5
|
662.300
|
0,5
|
-2,7
|
Kaynaklı boru
|
221.200
|
-3,4
|
-10,6