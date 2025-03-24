Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat’ta %8,5 azaldı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Şubat ayında aylık %5,7 ve yıllık %8,5 düşüş göstererek 6,40 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Ocak ayına kıyasla %9,1 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %8,2 düşüşle 4,60 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Şubat ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|Ürün
|Şubat 2025 (mt)
|Aylık değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Sıcak haddelenmiş profil
|339.000
|-4,3
|-13,9
|Çubuk
|563.500
|3
|-9,2
|Filmaşin
|111.100
|1
|3,2
|Kalın levha
|636.800
|1,1
|-10,8
|Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|2.600.000
|-14,3
|-10
|Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|1.103.700
|-10,4
|-3,1
|Galvanizli sac
|629.500
|-9,7
|-5,6
|Kaynaklı boru
|225.900
|-7,1
|-8,7