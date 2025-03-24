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Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat’ta %8,5 azaldı

Pazartesi, 24 Mart 2025 14:19:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Şubat ayında aylık %5,7 ve yıllık %8,5 düşüş göstererek 6,40 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Ocak ayına kıyasla %9,1 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %8,2 düşüşle 4,60 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Şubat ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün      Şubat 2025 (mt)      Aylık değişim (%)      Yıllık değişim (%)      
Sıcak haddelenmiş profil       339.000-4,3-13,9
Çubuk      563.5003-9,2
Filmaşin      111.10013,2
Kalın levha      636.8001,1-10,8
Sıcak haddelenmiş geniş şerit       2.600.000-14,3-10
Soğuk haddelenmiş geniş şerit      1.103.700-10,4-3,1
Galvanizli sac      629.500-9,7-5,6
Kaynaklı boru      225.900-7,1-8,7

Etiketler: Galvanizli Profil Filmaşin Pik Demir Boru Levha Ham Çelik Borular Uzun Ürünler Yassı Ürünler Hammaddeler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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