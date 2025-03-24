Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat’ta %8,5 azaldı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Şubat ayında aylık %5,7 ve yıllık %8,5 düşüş göstererek 6,40 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Ocak ayına kıyasla %9,1 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %8,2 düşüşle 4,60 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Şubat ayında Japonya ’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: