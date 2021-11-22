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Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında %1 arttı

Pazartesi, 22 Kasım 2021 14:08:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Ekim ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %1 ve yıllık %14,3 artış göstererek 8,22 milyon mt olduğunu bildirdi.

Ekim ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Eylül ayına kıyasla %0,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %14,7 artışla 5,86 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın Ocak-Ekim döneminde, ülkenin pik demir üretimi yıllık %15,6 artışla 58,74 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %17,5 artışla 80,35 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ekim ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Ekim 2021 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

445.600

3

3,4

Bar

780.000

8,5

10,8

Filmaşin

142.100

-1,3

8,8

Kalın levha

804.900

-2,5

19,8

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

3.261.900

0,5

10,1

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.316.800

-4,8

6,7

Galvanizli sac

739.800

-8,9

-0,6

Kaynaklı boru

283.000

-4,8

3,2

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