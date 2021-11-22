Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında %1 arttı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), bu yılın Ekim ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %1 ve yıllık %14,3 artış göstererek 8,22 milyon mt olduğunu bildirdi.
Ekim ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Eylül ayına kıyasla %0,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %14,7 artışla 5,86 milyon mt olarak kaydedildi.
Yılın Ocak-Ekim döneminde, ülkenin pik demir üretimi yıllık %15,6 artışla 58,74 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %17,5 artışla 80,35 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ekim ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Ekim 2021 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
445.600
|
3
|
3,4
|
Bar
|
780.000
|
8,5
|
10,8
|
Filmaşin
|
142.100
|
-1,3
|
8,8
|
Kalın levha
|
804.900
|
-2,5
|
19,8
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
3.261.900
|
0,5
|
10,1
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.316.800
|
-4,8
|
6,7
|
Galvanizli sac
|
739.800
|
-8,9
|
-0,6
|
Kaynaklı boru
|
283.000
|
-4,8
|
3,2