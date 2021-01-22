Japonya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında %3,6 arttı

Cuma, 22 Ocak 2021 10:40:08 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %3,6 artarken, yıllık %3,3 düşüş göstererek 7,53 milyon mt olduğunu bildirdi.

Aralık ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Kasım ayına kıyasla %9,9 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 düşüşle 5,64 milyon mt olarak kaydedildi.

2020 yılında ise, ülkenin pik demir üretimi yıllık %17,8 düşüşle 61,6 milyon mt ve ham çelik üretimi yıllık %16,2 düşüşle 83,1 milyon mt oldu.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: