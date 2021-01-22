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Japonya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında %3,6 arttı

Cuma, 22 Ocak 2021 10:40:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %3,6 artarken, yıllık %3,3 düşüş göstererek 7,53 milyon mt olduğunu bildirdi.

Aralık ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Kasım ayına kıyasla %9,9 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 düşüşle 5,64 milyon mt olarak kaydedildi.

2020 yılında ise, ülkenin pik demir üretimi yıllık %17,8 düşüşle 61,6 milyon mt ve ham çelik üretimi yıllık %16,2 düşüşle 83,1 milyon mt oldu.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Aralık 2020 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

416.200

-0,2

2,6

Bar

655.800

-11,5

-4,1

Filmaşin

134.400

5,6

11,1

Kalın levha

664.400

1,6

-5,6

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

3.028.200

-0,9

-5,2

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.291.800

-0,7

-0,7

Galvanizli sac

749.900

0,9

-1,2

Kaynaklı boru

254.900

-6

-12,7

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