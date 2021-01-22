Japonya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında %3,6 arttı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %3,6 artarken, yıllık %3,3 düşüş göstererek 7,53 milyon mt olduğunu bildirdi.
Aralık ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Kasım ayına kıyasla %9,9 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 düşüşle 5,64 milyon mt olarak kaydedildi.
2020 yılında ise, ülkenin pik demir üretimi yıllık %17,8 düşüşle 61,6 milyon mt ve ham çelik üretimi yıllık %16,2 düşüşle 83,1 milyon mt oldu.
Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Aralık 2020 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
416.200
|
-0,2
|
2,6
|
Bar
|
655.800
|
-11,5
|
-4,1
|
Filmaşin
|
134.400
|
5,6
|
11,1
|
Kalın levha
|
664.400
|
1,6
|
-5,6
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
3.028.200
|
-0,9
|
-5,2
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.291.800
|
-0,7
|
-0,7
|
Galvanizli sac
|
749.900
|
0,9
|
-1,2
|
Kaynaklı boru
|
254.900
|
-6
|
-12,7