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Japonya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında %1,3 düştü

Salı, 25 Ocak 2022 09:55:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %1,3 düşüş ve yıllık %5,4 artış göstererek 7,93 milyon mt olduğunu bildirdi.

Aralık ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Kasım ayına kıyasla %3,7 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %4,7 artışla 5,91 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın tamamında, ülkenin pik demir üretimi yıllık %14,2 artışla 70,34 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %15,8 artışla 96,33 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Aralık 2021 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

444.800

-3,8

6,8

Bar

671.000

-10,2

2,3

Filmaşin

134.500

10

0

Kalın levha

793.200

2,9

19,4

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

3.237.900

-2,5

6,7

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.341.200

-3,9

3,8

Galvanizli sac

782.800

-1

4,5

Kaynaklı boru

276.500

-11

6,5

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