Japonya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında %1,3 düştü

Salı, 25 Ocak 2022 09:55:46 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %1,3 düşüş ve yıllık %5,4 artış göstererek 7,93 milyon mt olduğunu bildirdi.

Aralık ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Kasım ayına kıyasla %3,7 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %4,7 artışla 5,91 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın tamamında, ülkenin pik demir üretimi yıllık %14,2 artışla 70,34 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %15,8 artışla 96,33 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: