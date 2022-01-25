Japonya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında %1,3 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkenin ham çelik üretiminin aylık %1,3 düşüş ve yıllık %5,4 artış göstererek 7,93 milyon mt olduğunu bildirdi.
Aralık ayında Japonya’nın pik demir üretimi ise Kasım ayına kıyasla %3,7 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %4,7 artışla 5,91 milyon mt olarak kaydedildi.
Yılın tamamında, ülkenin pik demir üretimi yıllık %14,2 artışla 70,34 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %15,8 artışla 96,33 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Aralık 2021 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
444.800
|
-3,8
|
6,8
|
Bar
|
671.000
|
-10,2
|
2,3
|
Filmaşin
|
134.500
|
10
|
0
|
Kalın levha
|
793.200
|
2,9
|
19,4
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
3.237.900
|
-2,5
|
6,7
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.341.200
|
-3,9
|
3,8
|
Galvanizli sac
|
782.800
|
-1
|
4,5
|
Kaynaklı boru
|
276.500
|
-11
|
6,5