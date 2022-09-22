Japonya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında aylık %0,2 arttı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ağustos ayında aylık %0,2 artış ve yıllık %7,4 düşüş göstererek 7,34 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Temmuz ayına kıyasla %2,9 artışla ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %8,5 düşüşle 5,42 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %7,1 düşüşle 43,72 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %5,2 düşüşle 60,66 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ağustos ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Ağustos 2022 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
430.000
|
+2,3
|
+4,7
|
Çubuk
|
594.900
|
-15,9
|
-3,6
|
110.800
|
-9,9
|
-11,4
|
Kalın levha
|
703.300
|
-8,3
|
-0,9
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
3.005.500
|
+8,8
|
-11,5
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.194.200
|
+1,9
|
-16
|
Galvanizli sac
|
682.700
|
+2,2
|
-17,4
|
Kaynaklı boru
|
246.100
|
-4,1
|
-1