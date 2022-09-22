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Japonya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında aylık %0,2 arttı

Perşembe, 22 Eylül 2022 11:39:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ağustos ayında aylık %0,2 artış ve yıllık %7,4 düşüş göstererek 7,34 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Temmuz ayına kıyasla %2,9 artışla ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %8,5 düşüşle 5,42 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %7,1 düşüşle 43,72 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %5,2 düşüşle 60,66 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ağustos ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Ağustos 2022 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

430.000

+2,3

+4,7

Çubuk

594.900

-15,9

-3,6

Filmaşin

110.800

-9,9

-11,4

Kalın levha

703.300

-8,3

-0,9

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

3.005.500

+8,8

-11,5

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.194.200

+1,9

-16

Galvanizli sac

682.700

+2,2

-17,4

Kaynaklı boru

246.100

-4,1

-1

Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Filmaşin Galvanizli Boru Levha Uzun Ürünler Hammaddeler Borular Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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