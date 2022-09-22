Japonya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında aylık %0,2 arttı

Perşembe, 22 Eylül 2022 11:39:24 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ağustos ayında aylık %0,2 artış ve yıllık %7,4 düşüş göstererek 7,34 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Temmuz ayına kıyasla %2,9 artışla ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %8,5 düşüşle 5,42 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %7,1 düşüşle 43,72 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %5,2 düşüşle 60,66 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ağustos ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: