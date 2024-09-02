Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %4,1 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %11,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,3 artış göstererek 2,89 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,1 düşüşle 18,59 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk yedi ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %19,1 düşüşle 2,86 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %0,6 artışla 1,65 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %9,6 artışla 1,05 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %13,5 düşüşle 2,46 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %3,1 artışla 726.297 milyon mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
Temmuz (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Temmuz (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
326.040
|
+52,2
|
1.929.707
|
+2,9
|
Çubuk
|
5.897
|
-26,3
|
121.437
|
-43,9
|
36.889
|
+3,6
|
244.149
|
+5,1
|
Kalın levha
|
259.627
|
+22,7
|
1.594.085
|
-10,4
|
1.134.877
|
+9,4
|
6.950.780
|
-5,4
|
129.425
|
+11,5
|
836.381
|
-5,2
|
Galvanizli sac
|
164.482
|
-3,9
|
1.179.991
|
-8,4