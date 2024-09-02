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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %4,1 düştü

Pazartesi, 02 Eylül 2024 10:34:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %11,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,3 artış göstererek 2,89 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,1 düşüşle 18,59 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk yedi ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %19,1 düşüşle 2,86 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %0,6 artışla 1,65 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %9,6 artışla 1,05 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %13,5 düşüşle 2,46 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %3,1 artışla 726.297 milyon mt olarak kaydedildi.

İhracat      
 

Temmuz (mt)

Aylık değişim (%)

Ocak-Temmuz (mt)

Yıllık değişim (%)

Yarı mamul      

326.040 

+52,2      

1.929.707 

+2,9

Çubuk      

5.897 

-26,3      

121.437

-43,9      

Filmaşin      

36.889 

+3,6

244.149

+5,1      

Kalın levha      

259.627 

+22,7

1.594.085

-10,4      

Sıcak rulo sac      

1.134.877 

+9,4      

6.950.780 

-5,4      

Soğuk rulo sac      

129.425 

+11,5      

836.381 

-5,2    

Galvanizli sac      

164.482 

-3,9     

1.179.991 

-8,4     

Etiketler: Sıcak Rulo Sac Galvanizli Levha Filmaşin Soğuk Rulo Sac Yarı Mamul Yassı Ürünler Uzun Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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