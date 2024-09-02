Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %4,1 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %11,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,3 artış göstererek 2,89 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,1 düşüşle 18,59 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk yedi ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %19,1 düşüşle 2,86 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %0,6 artışla 1,65 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %9,6 artışla 1,05 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %13,5 düşüşle 2,46 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %3,1 artışla 726.297 milyon mt olarak kaydedildi.