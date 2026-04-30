Japonya’nın çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Mart döneminde %10,1 düştü

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %15,6 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %9,1 düşüş göstererek 2,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %10,1 düşüşle 6,98 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında bu yılın ilk üç ayında Japonya’nın Tayland’a ihracatı yıllık %1,8 düşüşle 1,01 milyon mt, Güney Kore’ye ihracatı yıllık %0,2 artışla 832.528 mt, Çin’e ihracatı yıllık %8,4 düşüşle 351.808 mt, ABD’ye ihracatı yıllık %13,9 artışla 315.009 mt ve Tayvan’a ihracatı yıllık %16 düşüşle 217.304 mt olarak kaydedildi.