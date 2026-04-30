Japonya’nın çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Mart döneminde %10,1 düştü

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %15,6 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %9,1 düşüş göstererek 2,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %10,1 düşüşle 6,98 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında bu yılın ilk üç ayında Japonya’nın Tayland’a ihracatı yıllık %1,8 düşüşle 1,01 milyon mt, Güney Kore’ye ihracatı yıllık %0,2 artışla 832.528 mt, Çin’e ihracatı yıllık %8,4 düşüşle 351.808 mt, ABD’ye ihracatı yıllık %13,9 artışla 315.009 mt ve Tayvan’a ihracatı yıllık %16 düşüşle 217.304 mt olarak kaydedildi.
|İhracat
|Mart (mt)
|Aylık değişim (%)
|Ocak-Mart (mt)
|Yıllık değişim (%)
|Yarı mamul
|197.642
|+2,5
|561.273
|-32,5
|Çubuk
|28.018
|+75.4
|59.600
|+90.6
|Filmaşin
|54.112
|+42,9
|130.691
|+11,2
|Kalın levha
|203.017
|-1,1
|584.282
|-18,3
|Sıcak rulo sac
|872.285
|+11,9
|2.546.891
|-10,4
|Soğuk rulo sac
|126.138
|+15,9
|343.242
|-9,1
|Galvanizli sac
|173.563
|+3,5
|501.993
|+7,6