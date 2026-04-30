Japonya’nın çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Mart döneminde %10,1 düştü

Perşembe, 30 Nisan 2026 14:15:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre Japonya’nın demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %15,6 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %9,1 düşüş göstererek 2,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %10,1 düşüşle 6,98 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında bu yılın ilk üç ayında Japonya’nın Tayland’a ihracatı yıllık %1,8 düşüşle 1,01 milyon mt, Güney Kore’ye ihracatı yıllık %0,2 artışla 832.528 mt, Çin’e ihracatı yıllık %8,4 düşüşle 351.808 mt, ABD’ye ihracatı yıllık %13,9 artışla 315.009 mt ve Tayvan’a ihracatı yıllık %16 düşüşle 217.304 mt olarak kaydedildi.

İhracat     
  Mart (mt) Aylık değişim (%) Ocak-Mart (mt) Yıllık değişim (%)
Yarı mamul      197.642 +2,5 561.273 -32,5
Çubuk      28.018 +75.4 59.600 +90.6     
Filmaşin      54.112 +42,9 130.691 +11,2     
Kalın levha      203.017 -1,1 584.282 -18,3
Sıcak rulo sac      872.285 +11,9 2.546.891 -10,4     
Soğuk rulo sac      126.138 +15,9      343.242 -9,1   
Galvanizli sac      173.563 +3,5      501.993 +7,6   

Etiketler: Soğuk Rulo Sac Filmaşin Galvanizli Sıcak Rulo Sac Levha Uzun Ürünler Yassı Ürünler Yarı Mamul Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

Japonya’nın çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %10,7 düşüş kaydetti

30 Mar | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2026’nın Ocak ayında %8,2 geriledi

02 Mar | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’te %4,2 düşüş kaydetti

30 Oca | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %3,8 azaldı

26 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %3,8 düşüş kaydetti

01 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %4,3 azaldı

31 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %4,2 düşüş kaydetti

29 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %3,8 azaldı

29 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in ilk yarısında %2,8 geriledi

31 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %2,8 geriledi

30 Haz | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,3 - 2 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
DEMA METAL LTD
Teklifi Gör
Galvanizli Rulo Sac
Kalınlık:  0,3 - 4 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
DEMA METAL LTD
Teklifi Gör
Stor Levha
Kalınlık:  0,25 - 0,5 mm
Genişlik:  834 - 1.000 mm
Boy:  1.000 - 3.000 mm
ARSLANTURK DEMIR CELIK SAN. VE TIC.LTD.STI.
Teklifi Gör




