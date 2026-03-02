Japonya’nın çelik ihracatı 2026’nın Ocak ayında %8,2 geriledi

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %11,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,2 düşüş göstererek 2,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, Ocak ayında Japonya’nın Tayland’a ihracatı yıllık %8,7 düşüşle 316.489 mt, Çin’e ihracatı yıllık %13,5 düşüşle 310.290 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %20,3 artışla 185.259 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %23,3 düşüşle 107.796 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %7,2 artışla 89.978 mt olarak kaydedildi.