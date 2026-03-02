 |  Giriş 
Japonya’nın çelik ihracatı 2026’nın Ocak ayında %8,2 geriledi

Pazartesi, 02 Mart 2026 13:47:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %11,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,2 düşüş göstererek 2,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, Ocak ayında Japonya’nın Tayland’a ihracatı yıllık %8,7 düşüşle 316.489 mt, Çin’e ihracatı yıllık %13,5 düşüşle 310.290 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %20,3 artışla 185.259 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %23,3 düşüşle 107.796 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %7,2 artışla 89.978 mt olarak kaydedildi. 

İhracat     
  Ocak (mt)      Aylık değişim (%)      Yıllık değişim (%)     
Yarı mamul      270.791 -14,1      -28,5
Çubuk      15.607 +1,7 +81,9     
Filmaşin      38.701 -13,4      +0,4     
Kalın levha      175.953 -28,9      -30,2     
Sıcak rulo sac      895.172 -8,9      -5,4     
Soğuk rulo sac      108.265 +10,8      -17,3
Galvanizli sac      160.659 -2,5      -0,1

Etiketler: Levha Sıcak Rulo Sac Filmaşin Soğuk Rulo Sac Galvanizli Yarı Mamul Uzun Ürünler Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

