Japonya’nın çelik ihracatı 2026’nın Ocak ayında %8,2 geriledi

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %11,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,2 düşüş göstererek 2,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, Ocak ayında Japonya’nın Tayland’a ihracatı yıllık %8,7 düşüşle 316.489 mt, Çin’e ihracatı yıllık %13,5 düşüşle 310.290 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %20,3 artışla 185.259 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %23,3 düşüşle 107.796 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %7,2 artışla 89.978 mt olarak kaydedildi.
|İhracat
|Ocak (mt)
|Aylık değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Yarı mamul
|270.791
|-14,1
|-28,5
|Çubuk
|15.607
|+1,7
|+81,9
|Filmaşin
|38.701
|-13,4
|+0,4
|Kalın levha
|175.953
|-28,9
|-30,2
|Sıcak rulo sac
|895.172
|-8,9
|-5,4
|Soğuk rulo sac
|108.265
|+10,8
|-17,3
|Galvanizli sac
|160.659
|-2,5
|-0,1