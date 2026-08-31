Japonya'nın çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %6,7 düşüş kaydetti

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %2,8 ve yıllık %5,3 düşüşle 2,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise Japonya'nın demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %6,7 düşüşle 16,70 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, söz konusu dönemde Japonya'nın Güney Kore'ye ihracatı yıllık %6,1 artışla 2,40 milyon mt olurken, Tayland'a ihracatı %0,7 düşüşle 2,50 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde ülkenin Çin'e ihracatı %12,5 düşüşle 1,20 milyon mt ve Tayvan'a ihracatı %21,5 düşüşle 931.652 mt olurken, ABD'ye ihracatı %15,7 artışla 760.050 mt seviyesinde yer aldı.
|İhracat
|Temmuz (mt)
|Aylık değişim (%)
|Ocak-Temmuz (mt)
|Yıllık değişim (%)
|Yarı mamul
|274.678
|+15,1
|1.457.643
|-18,5
|Çubuk
|29.031
|+93,1
|138.285
|+65
|Filmaşin
|28.847
|-25,2
|252.877
|-6,4
|Kalın levha
|234.635
|-0,1
|1.469.859
|-5,2
|Sıcak rulo sac
|840.656
|-1,8
|5.950.324
|-9,9
|Soğuk rulo sac
|105.747
|-16,8
|770.352
|-8,8
|Galvanizli sac
|172.271
|-8,2
|1.168.366
|+4,8