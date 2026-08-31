Japonya'nın çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %6,7 düşüş kaydetti

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %2,8 ve yıllık %5,3 düşüşle 2,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise Japonya'nın demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %6,7 düşüşle 16,70 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, söz konusu dönemde Japonya'nın Güney Kore'ye ihracatı yıllık %6,1 artışla 2,40 milyon mt olurken, Tayland'a ihracatı %0,7 düşüşle 2,50 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde ülkenin Çin'e ihracatı %12,5 düşüşle 1,20 milyon mt ve Tayvan'a ihracatı %21,5 düşüşle 931.652 mt olurken, ABD'ye ihracatı %15,7 artışla 760.050 mt seviyesinde yer aldı.