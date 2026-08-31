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Japonya'nın çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %6,7 düşüş kaydetti

Pazartesi, 31 Ağustos 2026 11:47:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %2,8 ve yıllık %5,3 düşüşle 2,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise Japonya'nın demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %6,7 düşüşle 16,70 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, söz konusu dönemde Japonya'nın Güney Kore'ye ihracatı yıllık %6,1 artışla 2,40 milyon mt olurken, Tayland'a ihracatı %0,7 düşüşle 2,50 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde ülkenin Çin'e ihracatı %12,5 düşüşle 1,20 milyon mt ve Tayvan'a ihracatı %21,5 düşüşle 931.652 mt olurken, ABD'ye ihracatı %15,7 artışla 760.050 mt seviyesinde yer aldı.

İhracat  
  Temmuz (mt) Aylık değişim (%) Ocak-Temmuz (mt) Yıllık değişim (%)  
 
Yarı mamul 274.678 +15,1 1.457.643 -18,5  
Çubuk 29.031 +93,1 138.285 +65  
Filmaşin 28.847 -25,2 252.877 -6,4  
Kalın levha 234.635 -0,1 1.469.859 -5,2  
Sıcak rulo sac 840.656 -1,8 5.950.324 -9,9  
Soğuk rulo sac 105.747 -16,8 770.352 -8,8  
Galvanizli sac 172.271 -8,2 1.168.366 +4,8  
Etiketler: Galvanizli Levha Sıcak Rulo Sac Filmaşin Soğuk Rulo Sac Yarı Mamul Yassı Ürünler Uzun Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,3 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi ARSLAN PROFIL SAC BORU IMALAT ITH. IHR. SAN. TIC .A.Ş.
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Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 10 mm
Genişlik 1.500 mm
Boy 3.000 mm
 
Tedarikçi HAKAN SAC METAL
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Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 15 mm
Genişlik 1.500 mm
Boy 3.000 mm
 
Tedarikçi HAKAN SAC METAL
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