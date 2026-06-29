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Japonya’nın çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %8,6 azaldı

Pazartesi, 29 Haziran 2026 12:00:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %4,3 artış, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla ise %5,7 düşüş göstererek 2,38 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %8,6 düşüşle 11,65 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında bu yılın ilk beş ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %4,1 artışla 1,69 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %2,6 düşüşle 1,68 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %11,2 düşüşle 855.930 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %37,5 düşüşle 562.720 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %25,1 artışla 552.644 mt olarak kaydedildi.

İhracat  
  Mayıs (mt) Aylık değişim (%) Ocak-Mayıs (mt) Yıllık değişim (%)  
 
Yarı mamul 188.101 -3,5 944.286 -26,1  
Çubuk 17.329 +0,2 94.221 +83  
Filmaşin 31.193 +32,2 185.482 -4,7  
Kalın levha 189.592 -16,3 1.000.464 -10,6  
Sıcak rulo sac 863.448 +2,4 4.253.362 -10,4  
Soğuk rulo sac 91.818 -10,4 537.579 -13,4  
Galvanizli sac 166.670 +19,3 808.356 +5,4  

Etiketler: Levha Filmaşin Galvanizli Sıcak Rulo Sac Soğuk Rulo Sac Uzun Ürünler Yarı Mamul Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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