Japonya’nın çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %8,6 azaldı

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %4,3 artış, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla ise %5,7 düşüş göstererek 2,38 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %8,6 düşüşle 11,65 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında bu yılın ilk beş ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %4,1 artışla 1,69 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %2,6 düşüşle 1,68 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %11,2 düşüşle 855.930 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %37,5 düşüşle 562.720 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %25,1 artışla 552.644 mt olarak kaydedildi.
|İhracat
|Mayıs (mt)
|Aylık değişim (%)
|Ocak-Mayıs (mt)
|Yıllık değişim (%)
|Yarı mamul
|188.101
|-3,5
|944.286
|-26,1
|Çubuk
|17.329
|+0,2
|94.221
|+83
|Filmaşin
|31.193
|+32,2
|185.482
|-4,7
|Kalın levha
|189.592
|-16,3
|1.000.464
|-10,6
|Sıcak rulo sac
|863.448
|+2,4
|4.253.362
|-10,4
|Soğuk rulo sac
|91.818
|-10,4
|537.579
|-13,4
|Galvanizli sac
|166.670
|+19,3
|808.356
|+5,4