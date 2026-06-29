Japonya’nın çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %8,6 azaldı

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %4,3 artış, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla ise %5,7 düşüş göstererek 2,38 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %8,6 düşüşle 11,65 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında bu yılın ilk beş ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %4,1 artışla 1,69 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %2,6 düşüşle 1,68 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %11,2 düşüşle 855.930 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %37,5 düşüşle 562.720 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %25,1 artışla 552.644 mt olarak kaydedildi.