Japonya’nın çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %10,7 düşüş kaydetti

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %4,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %13,2 düşüş göstererek 2,18 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %10,7 düşüşle 4,46 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında bu yılın ilk iki ayında Japonya’nın Taylan’a ihracatı yıllık %3,4 düşüşle 650.779 mt, Güney Kore’ye ihracatı yıllık %6,9 düşüşle 647.921 mt, Çin’e ihracatı yıllık %11 artışla 326.479 mt, ABD’ye ihracatı yıllık %13,4 artışla 197.421 mt ve Tayvan’a ihracatı yıllık %46,2 düşüşle 168.545 mt olarak kaydedildi.