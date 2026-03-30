Japonya’nın çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %10,7 düşüş kaydetti

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %4,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %13,2 düşüş göstererek 2,18 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %10,7 düşüşle 4,46 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında bu yılın ilk iki ayında Japonya’nın Taylan’a ihracatı yıllık %3,4 düşüşle 650.779 mt, Güney Kore’ye ihracatı yıllık %6,9 düşüşle 647.921 mt, Çin’e ihracatı yıllık %11 artışla 326.479 mt, ABD’ye ihracatı yıllık %13,4 artışla 197.421 mt ve Tayvan’a ihracatı yıllık %46,2 düşüşle 168.545 mt olarak kaydedildi.
|İhracat
|Şubat (mt)
|Aylık değişim (%)
|Ocak-Şubat (mt)
|Yıllık değişim (%)
|Yarı mamul
|192.840
|-13,1
|363.631
|-21,1
|Çubuk
|15.975
|-57,3
|31.581
|+59,4
|Filmaşin
|37.877
|-2,1
|76.579
|-0,6
|Kalın levha
|205.312
|+116,7
|381.265
|-19,8
|Sıcak rulo sac
|779.434
|-12,9
|1.674.606
|-10,8
|Soğuk rulo sac
|108.840
|+0,5
|217.105
|-13,2
|Galvanizli sac
|167.770
|+4,4
|328.430
|+5,3