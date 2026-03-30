Japonya’nın çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %10,7 düşüş kaydetti

Pazartesi, 30 Mart 2026 15:02:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %4,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %13,2 düşüş göstererek 2,18 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %10,7 düşüşle 4,46 milyon mt seviyesinde yer aldı. 

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında bu yılın ilk iki ayında Japonya’nın Taylan’a ihracatı yıllık %3,4 düşüşle 650.779 mt, Güney Kore’ye ihracatı yıllık %6,9 düşüşle 647.921 mt, Çin’e ihracatı yıllık %11 artışla 326.479 mt, ABD’ye ihracatı yıllık %13,4 artışla 197.421 mt ve Tayvan’a ihracatı yıllık %46,2 düşüşle 168.545 mt olarak kaydedildi. 

İhracat       
  Şubat (mt) Aylık değişim (%) Ocak-Şubat (mt) Yıllık değişim (%)  
 
Yarı mamul      192.840 -13,1 363.631 -21,1  
Çubuk      15.975 -57,3 31.581 +59,4       
Filmaşin      37.877 -2,1 76.579 -0,6       
Kalın levha      205.312 +116,7 381.265 -19,8  
Sıcak rulo sac      779.434 -12,9 1.674.606 -10,8       
Soğuk rulo sac      108.840 +0,5      217.105 -13,2     
Galvanizli sac      167.770 +4,4      328.430 +5,3     

