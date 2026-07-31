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Japonya'nın çelik ihracatı 2026'nın ilk yarısında %6,9 geriledi

Cuma, 31 Temmuz 2026 12:40:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Haziran ayında aylık %7,6 ve yıllık %1,6 artışla 2,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk yarısında ise Japonya'nın demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %6,9 düşüşle 14,21 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, Ocak-Haziran döneminde Japonya'nın Güney Kore'ye ihracatı yıllık %4,5 artışla 2,01 milyon mt olurken, Tayland'a ihracatı %0,8 düşüşle 2,10 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde ülkenin Çin'e ihracatı %12,9 düşüşle 1,02 milyon mt ve Tayvan'a ihracatı %27,4 düşüşle 775.477 mt olurken, ABD'ye ihracatı %20,6 artışla 641.130 mt seviyesinde yer aldı.

İhracat
  Haziran (mt) Aylık değişim (%) Ocak-Haziran (mt) Yıllık değişim (%)
Yarı mamul 238.679 +26,9 1.182.966 -25.1
Çubuk 15.033 -13,2 109.255 +73.2
Filmaşin 38.547 +23,6 224.030 -4.0
Kalın levha 234.760 +23,8 1.235.224 -7.8
Sıcak rulo sac 856.305 -0,8 5.109.668 -8.4
Soğuk rulo sac 127.026 +38,3 664.605 -7.8
Galvanizli sac 187.738 +12,6 996.094 +5.8
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Soğuk Rulo Sac Filmaşin Levha Galvanizli Uzun Ürünler Yarı Mamul Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Dilme Sac
Kalınlık:  1,1 - 6 mm
Genişlik:  25 - 2.000 mm
Rulo:   R
S235JR-S275JR-S355JR-S420MC-S460MC-S500MC- S550MC-S700MC
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Galvanizli Dilinmiş Rulo Sac
Kalınlık:  0,3 - 3 mm
Genişlik:  30 - 2.000 mm
Rulo:   R
ISMAIL CAN METAL
Teklifi Gör
Galvanizli Boy Kesme Sac
Kalınlık:  0,3 - 3 mm
Genişlik:  30 - 2.000 mm
Boy:  0 mm
ISMAIL CAN METAL
Teklifi Gör

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