Japonya'nın çelik ihracatı 2026'nın ilk yarısında %6,9 geriledi

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Haziran ayında aylık %7,6 ve yıllık %1,6 artışla 2,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın ilk yarısında ise Japonya'nın demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %6,9 düşüşle 14,21 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, Ocak-Haziran döneminde Japonya'nın Güney Kore'ye ihracatı yıllık %4,5 artışla 2,01 milyon mt olurken, Tayland'a ihracatı %0,8 düşüşle 2,10 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde ülkenin Çin'e ihracatı %12,9 düşüşle 1,02 milyon mt ve Tayvan'a ihracatı %27,4 düşüşle 775.477 mt olurken, ABD'ye ihracatı %20,6 artışla 641.130 mt seviyesinde yer aldı.
|İhracat
|Haziran (mt)
|Aylık değişim (%)
|Ocak-Haziran (mt)
|Yıllık değişim (%)
|Yarı mamul
|238.679
|+26,9
|1.182.966
|-25.1
|Çubuk
|15.033
|-13,2
|109.255
|+73.2
|Filmaşin
|38.547
|+23,6
|224.030
|-4.0
|Kalın levha
|234.760
|+23,8
|1.235.224
|-7.8
|Sıcak rulo sac
|856.305
|-0,8
|5.109.668
|-8.4
|Soğuk rulo sac
|127.026
|+38,3
|664.605
|-7.8
|Galvanizli sac
|187.738
|+12,6
|996.094
|+5.8