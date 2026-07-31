Japonya'nın çelik ihracatı 2026'nın ilk yarısında %6,9 geriledi

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Haziran ayında aylık %7,6 ve yıllık %1,6 artışla 2,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk yarısında ise Japonya'nın demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %6,9 düşüşle 14,21 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, Ocak-Haziran döneminde Japonya'nın Güney Kore'ye ihracatı yıllık %4,5 artışla 2,01 milyon mt olurken, Tayland'a ihracatı %0,8 düşüşle 2,10 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde ülkenin Çin'e ihracatı %12,9 düşüşle 1,02 milyon mt ve Tayvan'a ihracatı %27,4 düşüşle 775.477 mt olurken, ABD'ye ihracatı %20,6 artışla 641.130 mt seviyesinde yer aldı.