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Japonya'nın çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %6 geriledi

Cuma, 30 Ekim 2026 12:12:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir Çelik Federasyonu (JISF) tarafından Japonya Maliye Bakanlığı'nın gümrük istatistikleri temel alınarak derlenen verilere göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7,1 düşüş göstererek 2,32 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %6 düşüşle 21,50 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk dokuz ayında Japonya'nın Tayland'a ihracatı yıllık %1,6 düşüşle 3.199.975 mt, Güney Kore'ye ihracatı yıllık %7,7 artışla 3.079.698 mt, Çin'e ihracatı yıllık %13,8 düşüşle 1.508.431 mt, ABD'ye ihracatı yıllık %23 artışla 1.024.117 mt ve Tayvan'a ihracatı yıllık %14,1 düşüşle 1.238.172 mt olarak kaydedildi.

İhracat Eylül (mt) Aylık değişim (%) Ocak-Eylül (mt) Yıllık değişim (%)
Yarı mamul 156.761 -38,2 1.868.161 -15
Çubuk 10.523 -29,2 163.674 +39
Filmaşin 27.076 -22,8 315.037 -8,4
Kalın levha 242.336 +10,6 1.931.281 -2,5
Sıcak rulo sac 784.711 -9,1 7.597.959 -10,2
Soğuk rulo sac 126.163 +32,2 991.971 -7,9
Galvanizli sac 160.629 -9,6 1.506.703 +3,2
Etiketler: Galvanizli Filmaşin Sıcak Rulo Sac Soğuk Rulo Sac Levha Yassı Ürünler Uzun Ürünler Yarı Mamul Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Magneliz Rulo Sac

Kalınlık 1,5 - 3 mm
Genişlik 1.250 mm
  S350GD ZM310 - S420GD ZM420
Tedarikçi NEHIR GALVANIZ METAL LTD. STI.
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Sıcak Daldırma Galv. Rulo

Kalınlık 2 mm
Genişlik 1.070 mm
Rulo  R
  EN-S350GD +ZM310
Tedarikçi CEPAS GALVANIZ DEM.CEL. MADEN INS.NAK.TIC.SAN.A.S.
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Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 10 mm
Genişlik 1.500 mm
Boy 3.000 mm
 
Tedarikçi HAKAN SAC METAL
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