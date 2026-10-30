Japonya'nın çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %6 geriledi

Japonya Demir Çelik Federasyonu (JISF) tarafından Japonya Maliye Bakanlığı'nın gümrük istatistikleri temel alınarak derlenen verilere göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7,1 düşüş göstererek 2,32 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %6 düşüşle 21,50 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk dokuz ayında Japonya'nın Tayland'a ihracatı yıllık %1,6 düşüşle 3.199.975 mt, Güney Kore'ye ihracatı yıllık %7,7 artışla 3.079.698 mt, Çin'e ihracatı yıllık %13,8 düşüşle 1.508.431 mt, ABD'ye ihracatı yıllık %23 artışla 1.024.117 mt ve Tayvan'a ihracatı yıllık %14,1 düşüşle 1.238.172 mt olarak kaydedildi.