Japonya’nın çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %9,3 geriledi

Japonya Demir Çelik Federasyonu (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %9,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,7 düşüş göstererek 2,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %9,3 düşüşle 9,27 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında bu yılın ilk dört ayında Japonya’nın Tayland’a ihracatı yıllık %0,2 düşüşle 1.357.902 mt, Güney Kore’ye ihracatı yıllık %1,6 düşüşle 1.302.002 mt, Çin’e ihracatı yıllık %8,3 düşüşle 702.789 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %41 düşüşle 426.394 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %20 artışla 412.824 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
Nisan (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Nisan (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|Yarı mamul
|
194.913
|
-1,4
|
756.186
|
-26,2
|Çubuk
|
17.293
|
-38,3
|
76.893
|
+88,4
|Filmaşin
|
23.599
|
-56,4
|
154.289
|
-1,3
|Kalın levha
|
226.590
|
+11,6
|
810.872
|
-11,0
|Sıcak rulo sac
|
843.024
|
-3,4
|
3.389.915
|
-11,2
|Soğuk rulo sac
|
102.519
|
-18,7
|
445.761
|
-12,2
|Galvanizli sac
|
139.694
|
-19,5
|
641.686
|
+7,9