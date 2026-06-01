Japonya’nın çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %9,3 geriledi

Japonya Demir Çelik Federasyonu (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %9,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,7 düşüş göstererek 2,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %9,3 düşüşle 9,27 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında bu yılın ilk dört ayında Japonya’nın Tayland’a ihracatı yıllık %0,2 düşüşle 1.357.902 mt, Güney Kore’ye ihracatı yıllık %1,6 düşüşle 1.302.002 mt, Çin’e ihracatı yıllık %8,3 düşüşle 702.789 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %41 düşüşle 426.394 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %20 artışla 412.824 mt olarak kaydedildi.