 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %9,3 geriledi

Pazartesi, 01 Haziran 2026 12:36:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir Çelik Federasyonu (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %9,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,7 düşüş göstererek 2,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %9,3 düşüşle 9,27 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında bu yılın ilk dört ayında Japonya’nın Tayland’a ihracatı yıllık %0,2 düşüşle 1.357.902 mt, Güney Kore’ye ihracatı yıllık %1,6 düşüşle 1.302.002 mt, Çin’e ihracatı yıllık %8,3 düşüşle 702.789 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %41 düşüşle 426.394 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %20 artışla 412.824 mt olarak kaydedildi.

İhracat

Nisan (mt)

Aylık değişim (%)

Ocak-Nisan (mt)

Yıllık değişim (%)
Yarı mamul

194.913

-1,4

756.186

-26,2
Çubuk

17.293

-38,3

76.893

+88,4
Filmaşin

23.599

-56,4

154.289

-1,3
Kalın levha

226.590

+11,6

810.872

-11,0
Sıcak rulo sac

843.024

-3,4

3.389.915

-11,2
Soğuk rulo sac

102.519

-18,7

445.761

-12,2
Galvanizli sac

139.694

-19,5

641.686

+7,9

Etiketler: Levha Soğuk Rulo Sac Sıcak Rulo Sac Filmaşin Galvanizli Uzun Ürünler Yassı Ürünler Yarı Mamul Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Mart döneminde %10,1 düştü

30 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %10,7 düşüş kaydetti

30 Mar | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2026’nın Ocak ayında %8,2 geriledi

02 Mar | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’te %4,2 düşüş kaydetti

30 Oca | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %3,8 azaldı

26 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %3,8 düşüş kaydetti

01 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %4,3 azaldı

31 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %4,2 düşüş kaydetti

29 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %3,8 azaldı

29 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in ilk yarısında %2,8 geriledi

31 Tem | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Kalın Levha
Kalınlık:  10 mm
Genişlik:  1.000 mm
Boy:  2.000 mm
DEMPAS DEMIR MAM.PAZ.AS
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Kalın Levha
Kalınlık:  10 mm
Genişlik:  1.250 mm
Boy:  2.500 mm
DEMPAS DEMIR MAM.PAZ.AS
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Kalın Levha
Kalınlık:  10 mm
Genişlik:  1.500 mm
Boy:  3.000 mm
DEMPAS DEMIR MAM.PAZ.AS
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis