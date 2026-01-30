Japonya’nın çelik ihracatı 2025’te %4,2 düşüş kaydetti

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı 2025’in Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %8,1 artış ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %8,1 düşüş göstererek 2,59 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
2025 yılında ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,2 düşüşle 30,39 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında 2025’te Japonya’nın Tayland’a ihracatı yıllık %1,4 artışla 4,35 milyon mt, Güney Kore’ye ihracatı yıllık %19,7 düşüşle 3,84 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %12,6 düşüşle 2,33 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %4 artışla 1,83 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %9,3 düşüşle 1,09 milyon mt olarak kaydedildi.
|Aralık (mt)
|Aylık değişim (%)
|2025 (mt)
|Yıllık değişim (%)
|Yarı mamul
|198.787
|-25,7
|2.914.902
|-7,2
|Çubuk
|15.348
|45,4
|158.160
|-29,5
|Filmaşin
|44.688
|-10,9
|468.497
|12,9
|Kalın levha
|247.559
|19,2
|2.659.535
|-3,9
|Sıcak rulo sac
|982.714
|8,1
|11.311.253
|-4,5
|Soğuk rulo sac
|97.721
|-4,8
|1.401.106
|-4,1
|Galvanizli sac
|164.761
|16,1
|1.935.853
|-6,7