 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’te %4,2 düşüş kaydetti

Cuma, 30 Ocak 2026 14:35:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı 2025’in Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %8,1 artış ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %8,1 düşüş göstererek 2,59 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2025 yılında ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,2 düşüşle 30,39 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında 2025’te Japonya’nın Tayland’a ihracatı yıllık %1,4 artışla 4,35 milyon mt, Güney Kore’ye ihracatı yıllık %19,7 düşüşle 3,84 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %12,6 düşüşle 2,33 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %4 artışla 1,83 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %9,3 düşüşle 1,09 milyon mt olarak kaydedildi.

  Aralık (mt) Aylık değişim (%) 2025 (mt) Yıllık değişim (%)
Yarı mamul      198.787 -25,7 2.914.902 -7,2
Çubuk      15.348 45,4 158.160 -29,5     
Filmaşin      44.688 -10,9 468.497 12,9     
Kalın levha      247.559 19,2 2.659.535 -3,9     
Sıcak rulo sac      982.714 8,1     11.311.253 -4,5     
Soğuk rulo sac      97.721 -4,8 1.401.106 -4,1  
Galvanizli sac      164.761 16,1 1.935.853 -6,7 

Etiketler: Soğuk Rulo Sac Levha Sıcak Rulo Sac Filmaşin Galvanizli Yassı Ürünler Yarı Mamul Uzun Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %3,8 azaldı

26 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %3,8 düşüş kaydetti

01 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %4,3 azaldı

31 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %4,2 düşüş kaydetti

29 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %3,8 azaldı

29 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in ilk yarısında %2,8 geriledi

31 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %2,8 geriledi

30 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %1,1 düştü

30 May | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %0,6 düştü

28 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak ayında %4,2 düştü

03 Mar | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  1,5 - 100 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Boy:  2.000 - 6.000 mm
BDA DEMÇEL METAL SAN. TİC. LTD.
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  10 mm
Genişlik:  1.500 mm
Boy:  3.000 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  15 mm
Genişlik:  1.500 mm
Boy:  3.000 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis