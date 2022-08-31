Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %2,8 düştü

Çarşamba, 31 Ağustos 2022 10:00:02 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %19,8 ve bir önceki yılın Temmuz ayına kıyasla %18,9 düşüş göstererek 2,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %2,8 düşüşle 19,43 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk yedi ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %27,3 artışla 3,31 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %20,3 düşüşle 2,46 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %15,6 düşüşle 1,16 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %15,4 düşüşle 3,05 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %10,4 artışla 730.698 mt olarak kaydedildi.