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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %2,8 düştü

Çarşamba, 31 Ağustos 2022 10:00:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %19,8 ve bir önceki yılın Temmuz ayına kıyasla %18,9 düşüş göstererek 2,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %2,8 düşüşle 19,43 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk yedi ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %27,3 artışla 3,31 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %20,3 düşüşle 2,46 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %15,6 düşüşle 1,16 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %15,4 düşüşle 3,05 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %10,4 artışla 730.698 mt olarak kaydedildi.

İhracat

 

Temmuz (mt)

Aylık değişim (%)

Ocak-Temmuz (mt)

Yıllık değişim (%)

Yarı mamul

251.228

-34,6

1.952.482

-11,8

Çubuk

35.583

-23,1

335.756

+6,9

Filmaşin

27.866

-41

268.765

-15,7

Kalın levha

243.458

-8

1.669.293

+12,8

Sıcak rulo sac

770.774

-22

6.526.598

+5,3

Soğuk rulo sac

124.122

-7,8

1.051.097

-14,9

Galvanizli sac

154.505

-22,9

1.206.773

-19,2

Etiketler: Filmaşin soğuk rulo sac Galvanizli Levha sıcak rulo sac Yarı Mamul Yassı Ürünler Uzun Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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