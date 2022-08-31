Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %2,8 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %19,8 ve bir önceki yılın Temmuz ayına kıyasla %18,9 düşüş göstererek 2,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %2,8 düşüşle 19,43 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk yedi ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %27,3 artışla 3,31 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %20,3 düşüşle 2,46 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %15,6 düşüşle 1,16 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %15,4 düşüşle 3,05 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %10,4 artışla 730.698 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
Temmuz (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Temmuz (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
251.228
|
-34,6
|
1.952.482
|
-11,8
|
Çubuk
|
35.583
|
-23,1
|
335.756
|
+6,9
|
27.866
|
-41
|
268.765
|
-15,7
|
Kalın levha
|
243.458
|
-8
|
1.669.293
|
+12,8
|
770.774
|
-22
|
6.526.598
|
+5,3
|
124.122
|
-7,8
|
1.051.097
|
-14,9
|
Galvanizli sac
|
154.505
|
-22,9
|
1.206.773
|
-19,2