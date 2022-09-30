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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %4,4 düştü

Cuma, 30 Eylül 2022 10:31:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %1 artış ve bir önceki yılın Ağustos ayına kıyasla %15,1 düşüş göstererek 2,51 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,4 düşüşle 21,94 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk sekiz ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %20,6 artışla 3,69 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %19,9 düşüşle 2,78 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %20,3 düşüşle 1,29 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %15,5 düşüşle 3,53 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %14,1 artışla 840.595 mt olarak kaydedildi.

İhracat

 

 

Ağustos(mt)

Aylık değişim (%)

Ocak-Ağustos (mt)

Yıllık değişim (%)

  
 

Yarı mamul

247.395

-1,5

2.199.877

-12,4

 

Çubuk

31.208

-12,3

366.964

-7,2

 

Filmaşin

34.377

+23,4

303.142

-15,9

 

Kalın levha

230.861

-5,2

1.900.154

+11,8

 

Sıcak rulo sac

847.649

+9,9

7.374.247

+3,4

 

Soğuk rulo sac

141.750

+14,2

1.192.848

+13,5

 

Galvanizli sac

166.178

+7,6

1.372.951

-19,1

 

Etiketler: Filmaşin soğuk rulo sac sıcak rulo sac Levha Galvanizli Yarı Mamul Uzun Ürünler Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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