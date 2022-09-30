Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %4,4 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %1 artış ve bir önceki yılın Ağustos ayına kıyasla %15,1 düşüş göstererek 2,51 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,4 düşüşle 21,94 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk sekiz ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %20,6 artışla 3,69 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %19,9 düşüşle 2,78 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %20,3 düşüşle 1,29 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %15,5 düşüşle 3,53 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %14,1 artışla 840.595 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
|
Ağustos(mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Ağustos (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
247.395
|
-1,5
|
2.199.877
|
-12,4
|
|
Çubuk
|
31.208
|
-12,3
|
366.964
|
-7,2
|
|
34.377
|
+23,4
|
303.142
|
-15,9
|
|
Kalın levha
|
230.861
|
-5,2
|
1.900.154
|
+11,8
|
|
847.649
|
+9,9
|
7.374.247
|
+3,4
|
|
141.750
|
+14,2
|
1.192.848
|
+13,5
|
|
Galvanizli sac
|
166.178
|
+7,6
|
1.372.951
|
-19,1
|