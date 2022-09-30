Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %4,4 düştü

Cuma, 30 Eylül 2022 10:31:10 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %1 artış ve bir önceki yılın Ağustos ayına kıyasla %15,1 düşüş göstererek 2,51 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,4 düşüşle 21,94 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk sekiz ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %20,6 artışla 3,69 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %19,9 düşüşle 2,78 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %20,3 düşüşle 1,29 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %15,5 düşüşle 3,53 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %14,1 artışla 840.595 mt olarak kaydedildi.