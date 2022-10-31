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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %6 azaldı

Pazartesi, 31 Ekim 2022 11:21:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %3 ve bir önceki yılın Eylül ayına kıyasla %18,3 düşüş göstererek 2,43 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %6 düşüşle 24,37 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk dokuz ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %14 artışla 4,03 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %21,2 düşüşle 3,08 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %22,3 düşüşle 1,42 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %15,4 düşüşle 3,90 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %12 artışla 942.552 mt olarak kaydedildi.

İhracat

 

Eylül (mt)

Aylık değişim (%)

Ocak-Eylül (mt)

Yıllık değişim (%)

Yarı mamul

201.849

-18,4

2.401.726

-14

Çubuk

33.736

+8,1

400.700

-15,4

Filmaşin

37.384

+8,7

340.526

-14,9

Kalın levha

242.856

+5,2

2.143.010

+9

Sıcak rulo sac

784.382

-7,5

8.158.629

+14,4

Soğuk rulo sac

133.051

-6,1

1.325.898

-6,2

Galvanizli sac

152.325

-8,3

1.525.276

-20,9

Etiketler: soğuk rulo sac Galvanizli Filmaşin Levha sıcak rulo sac Yassı Ürünler Uzun Ürünler Yarı Mamul Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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