Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %6 azaldı

Pazartesi, 31 Ekim 2022 11:21:45 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %3 ve bir önceki yılın Eylül ayına kıyasla %18,3 düşüş göstererek 2,43 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %6 düşüşle 24,37 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk dokuz ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %14 artışla 4,03 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %21,2 düşüşle 3,08 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %22,3 düşüşle 1,42 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %15,4 düşüşle 3,90 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %12 artışla 942.552 mt olarak kaydedildi.