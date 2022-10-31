Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %6 azaldı

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %3 ve bir önceki yılın Eylül ayına kıyasla %18,3 düşüş göstererek 2,43 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %6 düşüşle 24,37 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk dokuz ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %14 artışla 4,03 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %21,2 düşüşle 3,08 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %22,3 düşüşle 1,42 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %15,4 düşüşle 3,90 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %12 artışla 942.552 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
Eylül (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Eylül (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
201.849
|
-18,4
|
2.401.726
|
-14
|
Çubuk
|
33.736
|
+8,1
|
400.700
|
-15,4
|
37.384
|
+8,7
|
340.526
|
-14,9
|
Kalın levha
|
242.856
|
+5,2
|
2.143.010
|
+9
|
784.382
|
-7,5
|
8.158.629
|
+14,4
|
133.051
|
-6,1
|
1.325.898
|
-6,2
|
Galvanizli sac
|
152.325
|
-8,3
|
1.525.276
|
-20,9