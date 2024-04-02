Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde %0,4 arttı

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,1 düşüş göstererek 2,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %0,4 artışla 5,12 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk iki ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %10 düşüşle 901.557 mt, Çin’e ihracatı yıllık %1,2 düşüşle 433.189 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %9,2 artışla 249.278 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %10,4 düşüşle 709.354 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %1,9 düşüşle 205.341 milyon mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
Şubat (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Şubat (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
237.140
|
-5
|
486.705
|
+3,1
|
Çubuk
|
24.132
|
+13,7
|
45.349
|
-21,5
|
40.654
|
+42,5
|
69.175
|
+18
|
Kalın levha
|
212.539
|
+6,2
|
412.348
|
-9,5
|
863.833
|
-14,7
|
1.877.099
|
-1,4
|
120.098
|
-8,5
|
251.367
|
+4,5
|
Galvanizli sac
|
185.461
|
+24,5
|
334.412
|
-5,6