﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde %0,4 arttı

Salı, 02 Nisan 2024 10:54:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,1 düşüş göstererek 2,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %0,4 artışla 5,12 milyon mt seviyesinde yer aldı.  

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk iki ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %10 düşüşle 901.557 mt, Çin’e ihracatı yıllık %1,2 düşüşle 433.189 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %9,2 artışla 249.278 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %10,4 düşüşle 709.354 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %1,9 düşüşle 205.341 milyon mt olarak kaydedildi.

İhracat      

       

Şubat (mt)      

Aylık değişim (%)      

Ocak-Şubat (mt)      

Yıllık değişim (%)      

Yarı mamul      

237.140 

-5      

486.705 

+3,1

Çubuk      

24.132 

+13,7      

45.349

-21,5

Filmaşin      

40.654 

+42,5      

69.175 

+18

Kalın levha      

212.539 

+6,2      

412.348 

-9,5

Sıcak rulo sac      

863.833

-14,7  

1.877.099

-1,4

Soğuk rulo sac      

120.098

-8,5

251.367

+4,5

Galvanizli sac      

185.461

+24,5

334.412

-5,6

Etiketler: Levha Filmaşin Galvanizli Sıcak Rulo Sac Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Yarı Mamul Uzun Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak ayında %1,3 arttı

01 Mar | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2023 yılında %1,2 arttı

31 Oca | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %1,7 arttı

28 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %2,6 arttı

30 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %2 arttı

31 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %1,2 arttı

02 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %0,2 düştü

01 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Haziran döneminde %2 düştü

01 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %0,7 düştü

31 May | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %0,2 düştü

02 May | Çelik Haberler