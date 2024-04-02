Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde %0,4 arttı

Salı, 02 Nisan 2024 10:54:06 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,1 düşüş göstererek 2,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %0,4 artışla 5,12 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk iki ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %10 düşüşle 901.557 mt, Çin’e ihracatı yıllık %1,2 düşüşle 433.189 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %9,2 artışla 249.278 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %10,4 düşüşle 709.354 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %1,9 düşüşle 205.341 milyon mt olarak kaydedildi.