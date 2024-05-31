Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %4 düştü

Cuma, 31 Mayıs 2024 10:48:40 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %6,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,7 düşüş göstererek 2,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4 düşüşle 10,34 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk dört ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %16,8 düşüşle 1,73 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %0,4 artışla 913.232 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %2 artışla 556.601 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %13 düşüşle 1,43 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %1,5 artışla 407.789 milyon mt olarak kaydedildi.