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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %4 düştü

Cuma, 31 Mayıs 2024 10:48:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %6,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,7 düşüş göstererek 2,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4 düşüşle 10,34 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk dört ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %16,8 düşüşle 1,73 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %0,4 artışla 913.232 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %2 artışla 556.601 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %13 düşüşle 1,43 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %1,5 artışla 407.789 milyon mt olarak kaydedildi.

İhracat      

       

Nisan (mt)      

Aylık değişim (%)      

Ocak-Nisan (mt)      

Yıllık değişim (%)      

Yarı mamul      

262.931 

-8,1      

1.035.847 

-0,9

Çubuk      

21.655 

-15,2      

92.534

-26,3      

Filmaşin      

25.846 

-21,8

128.060 

+1,8      

Kalın levha      

233.558 

+1,5

875.998 

-14,6      

Sıcak rulo sac      

957.209 

+3,7      

3.757.382 

-5,2      

Soğuk rulo sac      

109.386 

-12,5      

485.791 

+0,2    

Galvanizli sac      

155.039 

-10,7      

663.126 

-8,8     

Etiketler: Soğuk Rulo Sac Sıcak Rulo Sac Galvanizli Levha Filmaşin Yassı Ürünler Yarı Mamul Uzun Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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