Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %4 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %6,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,7 düşüş göstererek 2,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4 düşüşle 10,34 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk dört ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %16,8 düşüşle 1,73 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %0,4 artışla 913.232 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %2 artışla 556.601 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %13 düşüşle 1,43 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %1,5 artışla 407.789 milyon mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
Nisan (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Nisan (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
262.931
|
-8,1
|
1.035.847
|
-0,9
|
Çubuk
|
21.655
|
-15,2
|
92.534
|
-26,3
|
25.846
|
-21,8
|
128.060
|
+1,8
|
Kalın levha
|
233.558
|
+1,5
|
875.998
|
-14,6
|
957.209
|
+3,7
|
3.757.382
|
-5,2
|
109.386
|
-12,5
|
485.791
|
+0,2
|
Galvanizli sac
|
155.039
|
-10,7
|
663.126
|
-8,8