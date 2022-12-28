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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %6,2 azaldı

Çarşamba, 28 Aralık 2022 11:23:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %12,1 artış ve bir önceki yılın Kasım ayına kıyasla %3,6 düşüş göstererek 2,78 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %6,2 düşüşle 29,63 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk 11 ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %10,8 artışla 5,01 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %22,4 düşüşle 3,67 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %21,4 düşüşle 1,70 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %15,7 düşüşle 4,66 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %9,5 artışla 1,15 mt olarak kaydedildi.

İhracat

 

Kasım (mt)

Aylık değişim (%)

Ocak-Kasım (mt)

Yıllık değişim (%)

Yarı mamul

271.520

+19,4

2.900.666

-13,5

Çubuk

56.060

+13,9

505.980

-11,9

Filmaşin

37.563

+17,8

409.987

-14,1

Kalın levha

255.250

+5,2

2.640.984

+8,8

Sıcak rulo sac

982.235

+19,8

9.960.549

+1,5

Soğuk rulo sac

130.607

+20,5

1.564.912

-19,5

Galvanizli sac

171.408

+5,4

1.859.299

-21

Etiketler: Galvanizli sıcak rulo sac Filmaşin soğuk rulo sac Levha Uzun Ürünler Yarı Mamul Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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