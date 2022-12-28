Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %6,2 azaldı

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %12,1 artış ve bir önceki yılın Kasım ayına kıyasla %3,6 düşüş göstererek 2,78 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %6,2 düşüşle 29,63 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk 11 ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %10,8 artışla 5,01 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %22,4 düşüşle 3,67 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %21,4 düşüşle 1,70 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %15,7 düşüşle 4,66 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %9,5 artışla 1,15 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
Kasım (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Kasım (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
271.520
|
+19,4
|
2.900.666
|
-13,5
|
Çubuk
|
56.060
|
+13,9
|
505.980
|
-11,9
|
37.563
|
+17,8
|
409.987
|
-14,1
|
Kalın levha
|
255.250
|
+5,2
|
2.640.984
|
+8,8
|
982.235
|
+19,8
|
9.960.549
|
+1,5
|
130.607
|
+20,5
|
1.564.912
|
-19,5
|
Galvanizli sac
|
171.408
|
+5,4
|
1.859.299
|
-21