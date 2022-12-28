Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %6,2 azaldı

Çarşamba, 28 Aralık 2022 11:23:21 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %12,1 artış ve bir önceki yılın Kasım ayına kıyasla %3,6 düşüş göstererek 2,78 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %6,2 düşüşle 29,63 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk 11 ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %10,8 artışla 5,01 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %22,4 düşüşle 3,67 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %21,4 düşüşle 1,70 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %15,7 düşüşle 4,66 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %9,5 artışla 1,15 mt olarak kaydedildi.