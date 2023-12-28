Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %1,7 arttı

Perşembe, 28 Aralık 2023 11:50:37 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7 düşüş göstererek 2,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %1,7 artışla 30,1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk on bir ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %4,5 artışla 5,2 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %29,8 düşüşle 2,6 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %14,4 düşüşle 1,5 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %7 düşüşle 4,3 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %3,9 düşüşle 1,1 milyon mt olarak kaydedildi.