Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %1,7 arttı

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7 düşüş göstererek 2,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %1,7 artışla 30,1 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk on bir ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %4,5 artışla 5,2 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %29,8 düşüşle 2,6 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %14,4 düşüşle 1,5 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %7 düşüşle 4,3 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %3,9 düşüşle 1,1 milyon mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
Kasım (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Kasım (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
275.837
|
+14,7
|
2.864.707
|
-1,2
|
Çubuk
|
32.697
|
+11,7
|
338.596
|
-33,1
|
34.681
|
+34,7
|
356.332
|
-13,1
|
Kalın levha
|
189.698
|
-26,7
|
2.772.987
|
+5,0
|
934.293
|
-5,2
|
11.322.429
|
+14,2
|
128.222
|
-19,0
|
1.442.430
|
-5,8
|
Galvanizli sac
|
166.438
|
+4,7
|
1.964.187
|
+5,6