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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %1,7 arttı

Perşembe, 28 Aralık 2023 11:50:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7 düşüş göstererek 2,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %1,7 artışla 30,1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk on bir ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %4,5 artışla 5,2 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %29,8 düşüşle 2,6 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %14,4 düşüşle 1,5 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %7 düşüşle 4,3 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %3,9 düşüşle 1,1 milyon mt olarak kaydedildi.

İhracat      

       

Kasım (mt)      

Aylık değişim (%)      

Ocak-Kasım (mt)      

Yıllık değişim (%)      

Yarı mamul      

275.837 

+14,7      

2.864.707 

-1,2     

Çubuk      

32.697 

+11,7      

338.596 

-33,1      

Filmaşin      

34.681 

+34,7      

356.332 

-13,1      

Kalın levha      

189.698 

-26,7      

2.772.987 

+5,0      

Sıcak rulo sac      

934.293 

-5,2      

11.322.429 

+14,2      

Soğuk rulo sac      

128.222 

-19,0      

1.442.430 

-5,8    

Galvanizli sac      

166.438 

+4,7      

1.964.187 

+5,6     

Etiketler: Filmaşin Sıcak Rulo Sac Galvanizli Levha Soğuk Rulo Sac Yarı Mamul Yassı Ürünler Uzun Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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