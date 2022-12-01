Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %6,5 azaldı

Perşembe, 01 Aralık 2022 12:03:54 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %2 artış ve bir önceki yılın Ekim ayına kıyasla %10,9 düşüş göstererek 2,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %6,5 düşüşle 26,85 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk 10 ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %12,5 artışla 4,51 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %21,8 düşüşle 3,37 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %20,6 düşüşle 1,55 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %16,6 düşüşle 4,23 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %5,3 artışla 1,02 mt olarak kaydedildi.