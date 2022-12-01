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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %6,5 azaldı

Perşembe, 01 Aralık 2022 12:03:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %2 artış ve bir önceki yılın Ekim ayına kıyasla %10,9 düşüş göstererek 2,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %6,5 düşüşle 26,85 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk 10 ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %12,5 artışla 4,51 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %21,8 düşüşle 3,37 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %20,6 düşüşle 1,55 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %16,6 düşüşle 4,23 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %5,3 artışla 1,02 mt olarak kaydedildi.

 

İhracat

 

Ekim (mt)

Aylık değişim (%)

Ocak-Ekim (mt)

Yıllık değişim (%)

Yarı mamul

227.420

+12,7

2.629.146

-13,2

Çubuk

49.219

+45,9

449.920

-16,7

Filmaşin

31.899

-14,7

372.424

-15,4

Kalın levha

242.724

-0,1

2.385.734

+9,3

Sıcak rulo sac

819.685

+4,5

8.978.314

+1,5

Soğuk rulo sac

108.407

-18,5

1.434.306

-18,6

Galvanizli sac

162.615

+6,8

1.687.891

-21,6

Etiketler: soğuk rulo sac sıcak rulo sac Galvanizli Levha Filmaşin Yassı Ürünler Uzun Ürünler Yarı Mamul Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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