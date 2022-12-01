Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %6,5 azaldı

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %2 artış ve bir önceki yılın Ekim ayına kıyasla %10,9 düşüş göstererek 2,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %6,5 düşüşle 26,85 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk 10 ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %12,5 artışla 4,51 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %21,8 düşüşle 3,37 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %20,6 düşüşle 1,55 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %16,6 düşüşle 4,23 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %5,3 artışla 1,02 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
Ekim (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Ekim (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
227.420
|
+12,7
|
2.629.146
|
-13,2
|
Çubuk
|
49.219
|
+45,9
|
449.920
|
-16,7
|
31.899
|
-14,7
|
372.424
|
-15,4
|
Kalın levha
|
242.724
|
-0,1
|
2.385.734
|
+9,3
|
819.685
|
+4,5
|
8.978.314
|
+1,5
|
108.407
|
-18,5
|
1.434.306
|
-18,6
|
Galvanizli sac
|
162.615
|
+6,8
|
1.687.891
|
-21,6