Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %2,6 arttı

Perşembe, 30 Kasım 2023 10:34:35 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %1,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,6 artış göstererek 2,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %2,6 artışla 27,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk on ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %6,8 artışla 4,82 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %30,2 düşüşle 2,35 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %13,4 düşüşle 1,34 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %5,8 düşüşle 4 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %2,1 artışla 1,04 milyon mt olarak kaydedildi.