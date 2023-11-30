Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %2,6 arttı

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %1,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,6 artış göstererek 2,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %2,6 artışla 27,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk on ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %6,8 artışla 4,82 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %30,2 düşüşle 2,35 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %13,4 düşüşle 1,34 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %5,8 düşüşle 4 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %2,1 artışla 1,04 milyon mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
Ekim (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Ekim (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
240.587
|
-8,4
|
2.588.869
|
-1,5
|
Çubuk
|
29.263
|
+2,8
|
305.899
|
-32
|
25.743
|
-24,7
|
321.651
|
-13,6
|
Kalın levha
|
258.843
|
-4,5
|
2.583.290
|
+8,3
|
985.889
|
+4,7
|
10.388.136
|
+16,3
|
158.231
|
+38,6
|
1.314.208
|
-6,3
|
Galvanizli sac
|
158.915
|
-2,8
|
1.797.750
|
+6,5