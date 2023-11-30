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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %2,6 arttı

Perşembe, 30 Kasım 2023 10:34:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %1,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,6 artış göstererek 2,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %2,6 artışla 27,5 milyon mt seviyesinde yer aldı. 

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk on ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %6,8 artışla 4,82 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %30,2 düşüşle 2,35 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %13,4 düşüşle 1,34 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %5,8 düşüşle 4 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %2,1 artışla 1,04 milyon mt olarak kaydedildi.

İhracat     

      

Ekim (mt)     

Aylık değişim (%)     

Ocak-Ekim (mt)     

Yıllık değişim (%)     

Yarı mamul     

240.587     

-8,4     

2.588.869     

-1,5    

Çubuk     

29.263     

+2,8     

305.899     

-32 

Filmaşin     

25.743     

-24,7     

321.651     

-13,6     

Kalın levha     

258.843     

-4,5     

2.583.290     

+8,3     

Sıcak rulo sac     

985.889     

+4,7     

10.388.136    

+16,3     

Soğuk rulo sac     

158.231     

+38,6     

1.314.208     

-6,3   

Galvanizli sac     

158.915     

-2,8     

1.797.750    

+6,5    

Etiketler: Soğuk Rulo Sac Galvanizli Sıcak Rulo Sac Levha Filmaşin Yassı Ürünler Yarı Mamul Uzun Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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