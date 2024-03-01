Japonya’nın çelik ihracatı Ocak ayında %1,3 arttı

Cuma, 01 Mart 2024 12:02:00 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %1,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,3 artış göstererek 2,59 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, Ocak ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %4,1 düşüşle 446.857 mt, Çin’e ihracatı yıllık %7,4 artışla 216.985 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %7,1 artışla 120.154 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %1,6 düşüşle 384.920 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %6 artışla 102.918 mt olarak kaydedildi.