Japonya’nın çelik ihracatı Ocak ayında %1,3 arttı

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %1,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,3 artış göstererek 2,59 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, Ocak ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %4,1 düşüşle 446.857 mt, Çin’e ihracatı yıllık %7,4 artışla 216.985 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %7,1 artışla 120.154 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %1,6 düşüşle 384.920 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %6 artışla 102.918 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
Aralık (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
249.565
|
+0,2
|
-5,2
|
Çubuk
|
21.217
|
-26,5
|
-26,2
|
28.521
|
-14,1
|
+16,4
|
Kalın levha
|
199.989
|
+10,4
|
+3,6
|
1.013.266
|
+6,2
|
+4,4
|
131.269
|
+43
|
+12,5
|
Galvanizli sac
|
148.952
|
-18,3
|
-3,9