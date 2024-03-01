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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak ayında %1,3 arttı

Cuma, 01 Mart 2024 12:02:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %1,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,3 artış göstererek 2,59 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, Ocak ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %4,1 düşüşle 446.857 mt, Çin’e ihracatı yıllık %7,4 artışla 216.985 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %7,1 artışla 120.154 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %1,6 düşüşle 384.920 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %6 artışla 102.918 mt olarak kaydedildi.  

İhracat      

       

Aralık (mt)      

Aylık değişim (%)      

Yıllık değişim (%)      

Yarı mamul      

249.565 

+0,2      

-5,2

Çubuk      

21.217 

-26,5      

-26,2      

Filmaşin      

28.521 

-14,1      

+16,4      

Kalın levha      

199.989 

+10,4      

+3,6      

Sıcak rulo sac      

1.013.266

+6,2      

+4,4      

Soğuk rulo sac      

131.269 

+43      

+12,5

Galvanizli sac      

148.952 

-18,3      

-3,9     

Etiketler: Filmaşin Galvanizli Levha Sıcak Rulo Sac Soğuk Rulo Sac Uzun Ürünler Yarı Mamul Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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