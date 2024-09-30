Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %4,2 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %8,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,1 düşüş göstererek 2,65 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,2 düşüşle 21,25 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk sekiz ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %18,8 düşüşle 3,22 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %1,2 düşüşle 1,85 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %13,5 artışla 1,22 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %12 düşüşle 2,83 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %0,6 artışla 805.270 milyon mt olarak kaydedildi.