Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %4,2 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %8,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,1 düşüş göstererek 2,65 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,2 düşüşle 21,25 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk sekiz ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %18,8 düşüşle 3,22 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %1,2 düşüşle 1,85 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %13,5 artışla 1,22 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %12 düşüşle 2,83 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %0,6 artışla 805.270 milyon mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
Ağustos (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Ağustos (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
248.005
|
-23,9
|
2.177.711
|
+4,4
|
Çubuk
|
15.383
|
+260,9
|
136.820
|
-44,9
|
31.244
|
-15,3
|
275.393
|
+5,2
|
Kalın levha
|
244.551
|
-5,8
|
1.838.636
|
-10,1
|
1.026.679
|
-9,5
|
7.977.458
|
-5,7
|
137.540
|
+6,3
|
973.992
|
-6,5
|
Galvanizli sac
|
181.209
|
+10,2
|
1.361.200
|
-7,7