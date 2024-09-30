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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %4,2 düştü

Pazartesi, 30 Eylül 2024 11:21:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %8,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,1 düşüş göstererek 2,65 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,2 düşüşle 21,25 milyon mt seviyesinde yer aldı.  

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk sekiz ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %18,8 düşüşle 3,22 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %1,2 düşüşle 1,85 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %13,5 artışla 1,22 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %12 düşüşle 2,83 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %0,6 artışla 805.270 milyon mt olarak kaydedildi.  

İhracat      
 

Ağustos (mt)

Aylık değişim (%)

Ocak-Ağustos (mt)

Yıllık değişim (%)

Yarı mamul      

248.005 

-23,9      

2.177.711 

+4,4

Çubuk      

15.383 

+260,9

136.820

-44,9      

Filmaşin      

31.244 

-15,3

275.393

+5,2      

Kalın levha      

244.551

-5,8

1.838.636

-10,1      

Sıcak rulo sac      

1.026.679 

-9,5      

7.977.458 

-5,7      

Soğuk rulo sac      

137.540 

+6,3      

973.992 

-6,5    

Galvanizli sac      

181.209 

+10,2      

1.361.200 

-7,7     

Etiketler: Galvanizli Filmaşin Soğuk Rulo Sac Sıcak Rulo Sac Levha Uzun Ürünler Yarı Mamul Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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