Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %4,3 azaldı

Cuma, 31 Ekim 2025 14:57:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %1,5 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,8 düşüş göstererek 2,50 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,3 düşüşle 22,86 milyon mt seviyesinde yer aldı. 

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında bu yılın ilk dokuz ayında Japonya’nın Tayland’a ihracatı yıllık %0,8 düşüşle 3,25 milyon mt, Güney Kore’ye ihracatı yıllık %19,5 düşüşle 2,86 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %13,9 düşüşle 1,75 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %5,5 artışla 1,44 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %12,5 düşüşle 832.907 mt olarak kaydedildi. 

İhracat     
  Eylül (mt) Aylık değişim (%) Ocak-Eylül (mt) Yıllık değişim (%)
Yarı mamul      220.649 17,1 2.197.269 -8,5
Çubuk      19.121 29,2 117.718 -21,7     
Filmaşin      33.608 -16,3 343.879 9
Kalın levha      223.341 8,3 1.980.570 -4,9     
Sıcak rulo sac      893.544 -6,9     8.458.721 -5,3     
Soğuk rulo sac      112.607 -6,5 1.077.408 -3,5  
Galvanizli sac      171.897 -0,5 1.459.857 -4,6 

Etiketler: Soğuk Rulo Sac Filmaşin Levha Galvanizli Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Yarı Mamul Uzun Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

