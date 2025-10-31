Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %4,3 azaldı

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %1,5 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,8 düşüş göstererek 2,50 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,3 düşüşle 22,86 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında bu yılın ilk dokuz ayında Japonya’nın Tayland’a ihracatı yıllık %0,8 düşüşle 3,25 milyon mt, Güney Kore’ye ihracatı yıllık %19,5 düşüşle 2,86 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %13,9 düşüşle 1,75 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %5,5 artışla 1,44 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %12,5 düşüşle 832.907 mt olarak kaydedildi.