Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %4,3 azaldı

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %1,5 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,8 düşüş göstererek 2,50 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,3 düşüşle 22,86 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında bu yılın ilk dokuz ayında Japonya’nın Tayland’a ihracatı yıllık %0,8 düşüşle 3,25 milyon mt, Güney Kore’ye ihracatı yıllık %19,5 düşüşle 2,86 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %13,9 düşüşle 1,75 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %5,5 artışla 1,44 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %12,5 düşüşle 832.907 mt olarak kaydedildi.
|İhracat
|Eylül (mt)
|Aylık değişim (%)
|Ocak-Eylül (mt)
|Yıllık değişim (%)
|Yarı mamul
|220.649
|17,1
|2.197.269
|-8,5
|Çubuk
|19.121
|29,2
|117.718
|-21,7
|Filmaşin
|33.608
|-16,3
|343.879
|9
|Kalın levha
|223.341
|8,3
|1.980.570
|-4,9
|Sıcak rulo sac
|893.544
|-6,9
|8.458.721
|-5,3
|Soğuk rulo sac
|112.607
|-6,5
|1.077.408
|-3,5
|Galvanizli sac
|171.897
|-0,5
|1.459.857
|-4,6