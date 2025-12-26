 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %3,8 azaldı

Cuma, 26 Aralık 2025 14:28:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %5,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,6 düşüş göstererek 2,40 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %3,8 düşüşle 27,80 milyon mt seviyesinde yer aldı. 

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında bu yılın ilk on bir ayında Japonya’nın Tayland’a ihracatı yıllık %1,4 artışla 3,99 milyon mt, Güney Kore’ye ihracatı yıllık %19,6 düşüşle 3,52 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %11,8 düşüşle 2,15 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %6,4 artışla 1,70 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %10,2 düşüşle 990.705 mt olarak kaydedildi. 

  Kasım (mt) Aylık değişim (%) Ocak-Kasım (mt) Yıllık değişim (%)  
 
Yarı mamul      267.493 6,4 2.716.115 -4,6  
Çubuk      10.553 -27,4 142.811 -31,3       
Filmaşin      50.160 68,5 423.809 13,9       
Kalın levha      207.757 -7,1 2.411.976 -3,2       
Sıcak rulo sac      908.917 -5,4     10.328.538 -4,3       
Soğuk rulo sac      102.663 -16,7 1.303.385 -3,7    
Galvanizli sac      141.870 -16,2 1.771.092 -5,8   

Etiketler: Levha Soğuk Rulo Sac Filmaşin Galvanizli Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Uzun Ürünler Yarı Mamul Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %3,8 düşüş kaydetti

01 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %4,3 azaldı

31 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %4,2 düşüş kaydetti

29 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %3,8 azaldı

29 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in ilk yarısında %2,8 geriledi

31 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %2,8 geriledi

30 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %1,1 düştü

30 May | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %0,6 düştü

28 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak ayında %4,2 düştü

03 Mar | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2024’te %3 geriledi

31 Oca | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,3 - 5 mm
Genişlik:  100 - 1.500 mm
Rulo:   R
ACT DEMİR ÇELİK MAKİNA
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  2,25 mm
Genişlik:  1.500 mm
Rulo:   R
NEA METAL SANAYI VE TIC LTD STI.
Teklifi Gör
Baklavalı Sac
Kalınlık:  6 - 7 mm
Genişlik:  1.500 mm
Boy:  6.000 mm
S235 JR
NEA METAL SANAYI VE TIC LTD STI.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis