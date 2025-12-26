Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %3,8 azaldı

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %5,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,6 düşüş göstererek 2,40 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %3,8 düşüşle 27,80 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında bu yılın ilk on bir ayında Japonya’nın Tayland’a ihracatı yıllık %1,4 artışla 3,99 milyon mt, Güney Kore’ye ihracatı yıllık %19,6 düşüşle 3,52 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %11,8 düşüşle 2,15 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %6,4 artışla 1,70 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %10,2 düşüşle 990.705 mt olarak kaydedildi.
|Kasım (mt)
|Aylık değişim (%)
|Ocak-Kasım (mt)
|Yıllık değişim (%)
|Yarı mamul
|267.493
|6,4
|2.716.115
|-4,6
|Çubuk
|10.553
|-27,4
|142.811
|-31,3
|Filmaşin
|50.160
|68,5
|423.809
|13,9
|Kalın levha
|207.757
|-7,1
|2.411.976
|-3,2
|Sıcak rulo sac
|908.917
|-5,4
|10.328.538
|-4,3
|Soğuk rulo sac
|102.663
|-16,7
|1.303.385
|-3,7
|Galvanizli sac
|141.870
|-16,2
|1.771.092
|-5,8