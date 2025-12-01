Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %3,8 düşüş kaydetti

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %1,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,9 artış göstererek 2,54 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %3,8 düşüşle 25,40 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında bu yılın ilk on ayında Japonya’nın Tayland’a ihracatı yıllık %0,5 artışla 3,66 milyon mt, Güney Kore’ye ihracatı yıllık %19,9 düşüşle 3,17 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %12,7 düşüşle 1,96 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %6,4 artışla 1,59 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %11,2 düşüşle 907.408 mt olarak kaydedildi.
|Ekim (mt)
|Aylık değişim (%)
|Ocak-Ekim (mt)
|Yıllık değişim (%)
|Yarı mamul
|251.353
|13,9
|2.448.622
|-8,1
|Çubuk
|14.540
|24
|132.258
|-27,6
|Filmaşin
|29.770
|-11,4
|373.649
|8,8
|Kalın levha
|223.650
|0,1
|2.204.219
|-4,8
|Sıcak rulo sac
|960.899
|7,5
|9.419.621
|-3,8
|Soğuk rulo sac
|123.315
|9,5
|1.200.722
|-2,5
|Galvanizli sac
|169.366
|-1,5
|1.629.222
|-5