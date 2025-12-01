Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %3,8 düşüş kaydetti

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %1,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,9 artış göstererek 2,54 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %3,8 düşüşle 25,40 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında bu yılın ilk on ayında Japonya’nın Tayland’a ihracatı yıllık %0,5 artışla 3,66 milyon mt, Güney Kore’ye ihracatı yıllık %19,9 düşüşle 3,17 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %12,7 düşüşle 1,96 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %6,4 artışla 1,59 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %11,2 düşüşle 907.408 mt olarak kaydedildi.