 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %3,8 düşüş kaydetti

Pazartesi, 01 Aralık 2025 12:32:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %1,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,9 artış göstererek 2,54 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %3,8 düşüşle 25,40 milyon mt seviyesinde yer aldı. 

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında bu yılın ilk on ayında Japonya’nın Tayland’a ihracatı yıllık %0,5 artışla 3,66 milyon mt, Güney Kore’ye ihracatı yıllık %19,9 düşüşle 3,17 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %12,7 düşüşle 1,96 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %6,4 artışla 1,59 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %11,2 düşüşle 907.408 mt olarak kaydedildi. 

  Ekim (mt) Aylık değişim (%) Ocak-Ekim (mt) Yıllık değişim (%)
Yarı mamul      251.353 13,9 2.448.622 -8,1
Çubuk      14.540 24 132.258 -27,6     
Filmaşin      29.770 -11,4 373.649 8,8     
Kalın levha      223.650 0,1 2.204.219 -4,8     
Sıcak rulo sac      960.899 7,5     9.419.621 -3,8     
Soğuk rulo sac      123.315 9,5 1.200.722 -2,5  
Galvanizli sac      169.366 -1,5 1.629.222 -5 

Etiketler: Soğuk Rulo Sac Galvanizli Filmaşin Sıcak Rulo Sac Levha Yarı Mamul Yassı Ürünler Uzun Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %4,3 azaldı

31 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %4,2 düşüş kaydetti

29 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %3,8 azaldı

29 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in ilk yarısında %2,8 geriledi

31 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %2,8 geriledi

30 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %1,1 düştü

30 May | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %0,6 düştü

28 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak ayında %4,2 düştü

03 Mar | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2024’te %3 geriledi

31 Oca | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %4,1 düştü

27 Ara | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  10 mm
Genişlik:  1.500 mm
Boy:  3.000 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  15 mm
Genişlik:  1.500 mm
Boy:  3.000 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  2,5 mm
Genişlik:  1.000 mm
Boy:  2.000 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis