Japonya’nın çelik ihracatı 2023 yılında %1,2 arttı

Çarşamba, 31 Ocak 2024 10:15:31 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %0,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,2 düşüş göstererek 2,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2023 yılında ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %1,2 artışla 32,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, 2023’te Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %3,8 artışla 5,6 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %28,9 düşüşle 2,85 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %12,4 düşüşle 1,6 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %7,2 düşüşle 4,7 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %3,1 düşüşle 1,2 milyon mt olarak kaydedildi.