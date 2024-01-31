Japonya’nın çelik ihracatı 2023 yılında %1,2 arttı

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %0,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,2 düşüş göstererek 2,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
2023 yılında ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %1,2 artışla 32,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, 2023’te Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %3,8 artışla 5,6 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %28,9 düşüşle 2,85 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %12,4 düşüşle 1,6 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %7,2 düşüşle 4,7 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %3,1 düşüşle 1,2 milyon mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
Aralık (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
2023 (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
249.144
|
-9,7
|
3.113.851
|
-
|
Çubuk
|
28.853
|
-11,2
|
367.449
|
-31,4
|
33.192
|
-4,3
|
389.524
|
-13,3
|
Kalın levha
|
181.104
|
-4,5
|
2.954.091
|
+1,4
|
953.895
|
+2,1
|
12.276.324
|
+3,5
|
91.808
|
-28,4
|
1.534.238
|
-6,7
|
Galvanizli sac
|
182.352
|
+9,6
|
2.146.539
|
+5,1