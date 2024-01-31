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Japonya’nın çelik ihracatı 2023 yılında %1,2 arttı

Çarşamba, 31 Ocak 2024 10:15:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %0,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,2 düşüş göstererek 2,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2023 yılında ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %1,2 artışla 32,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.  

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, 2023’te Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %3,8 artışla 5,6 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %28,9 düşüşle 2,85 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %12,4 düşüşle 1,6 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %7,2 düşüşle 4,7 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %3,1 düşüşle 1,2 milyon mt olarak kaydedildi.  

İhracat      

       

Aralık (mt)      

Aylık değişim (%)      

2023 (mt)      

Yıllık değişim (%)      

Yarı mamul      

249.144 

-9,7      

3.113.851

-     

Çubuk      

28.853 

-11,2      

367.449 

-31,4      

Filmaşin      

33.192 

-4,3      

389.524 

-13,3      

Kalın levha      

181.104 

-4,5      

2.954.091 

+1,4      

Sıcak rulo sac      

953.895 

+2,1      

12.276.324 

+3,5      

Soğuk rulo sac      

91.808 

-28,4      

1.534.238 

-6,7    

Galvanizli sac      

182.352 

+9,6      

2.146.539 

+5,1     

Etiketler: Galvanizli Filmaşin Soğuk Rulo Sac Levha Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Uzun Ürünler Yarı Mamul Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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