Japonya’nın çelik ihracatı 2022 yılında %6,1 azaldı

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %3,7 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %4,9 düşüş göstererek 2,67 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın tamamında ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %6,1 düşüşle 32,30 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, 2022 yılında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %10,9 artışla 5,43 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %22,9 düşüşle 3,95 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %22,7 düşüşle 1,81 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %15 düşüşle 5,04 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %7,6 artışla 1,27 milyon mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
Aralık (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
2022 (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
211.931
|
-21,9
|
3.112.596
|
-14,6
|
Çubuk
|
29.850
|
-46,8
|
535.830
|
-13,3
|
39.378
|
+4,8
|
449.365
|
-15,1
|
Kalın levha
|
270.924
|
+6,1
|
2.911.908
|
+9,8
|
909.480
|
-7,4
|
10.870.028
|
+1,6
|
116.102
|
-11,1
|
1.681.014
|
-20,5
|
Galvanizli sac
|
183.648
|
+7,1
|
2.042.947
|
-20