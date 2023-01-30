Japonya’nın çelik ihracatı 2022 yılında %6,1 azaldı

Pazartesi, 30 Ocak 2023 11:16:24 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %3,7 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %4,9 düşüş göstererek 2,67 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın tamamında ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %6,1 düşüşle 32,30 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, 2022 yılında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %10,9 artışla 5,43 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %22,9 düşüşle 3,95 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %22,7 düşüşle 1,81 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %15 düşüşle 5,04 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %7,6 artışla 1,27 milyon mt olarak kaydedildi.