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Japonya’nın araç üretimi Ocak-Temmuz döneminde %12,5 azaldı

Pazartesi, 03 Ekim 2022 11:46:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, Japonya’nın araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) bu yılın Temmuz ayında yıllık %4,2 düşüşle 699.708 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise ülkenin araç üretimi 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %12,5 düşerek 4.332.998 adet oldu.

Öte yandan Temmuz ayında ülkede araç satışları yıllık %7,5 düşerek 349.335 adet oldu. Satışlar yılın ilk yedi ayında ise yıllık %14,3 düşüşle 2.435.513 adet olarak kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı bu yılın Temmuz ayında, 2021 yılının aynı ayına kıyasla %4,8 düşüşle 356.957 adet oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %12,8 düşerek 2.089.606 adet oldu.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv 

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