Japonya'nın araç üretimi 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %3,7 artış kaydetti

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği'nden (JAMA) alınan verilere göre bu yılın Temmuz ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %7,8 artışla 802.102 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ülkenin araç üretimi 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %3,7 artarak 5.101.152 adet oldu.
Temmuz ayında ülkede araç satışları yıllık %6,8 artışla 417.173 adet seviyesine çıkarken, satışlar yılın ilk yarısında ise yıllık %2,5 artışla 2.804.363 adet seviyesinde kaydedildi.
Bununla birlikte araç ihracatı Temmuz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,6 artışla 390.330 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Temmuz döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %1,6 artışla 2.443.119 adet seviyesine çıktı.