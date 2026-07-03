Japonya’nın araç üretimi 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %3 arttı

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre bu yılın Nisan ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %2,7 artışla 686.861 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ülkenin araç üretimi 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %3 artarak 2.892.556 adet oldu.

Nisan ayında ülkede araç satışları yıllık %9 artışla 373.952 adet seviyesine çıkarken, satışlar yılın ilk dört ayında ise yıllık bazda neredeyse değişmeyerek 1.627.309 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,1 düşüşle 346.371 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Nisan döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %0,2 düşüşle 1.372.564 adet seviyesine geriledi.