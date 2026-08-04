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Japonya'nın araç üretimi 2026'nın Ocak-Mayıs döneminde %2,2 yükseldi

Salı, 04 Ağustos 2026 14:00:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği'nden (JAMA) alınan verilere göre bu yılın Mayıs ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %1,1 düşüşle 630.471 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ülkenin araç üretimi 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %2,2 artarak 3.523.027 adet oldu.

Mayıs ayında ülkede araç satışları yıllık %2,7 artışla 332.997 adet seviyesine çıkarken, satışlar yılın ilk beş ayında ise yıllık %0,4 artışla 1.960.306 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı Mayıs ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,8 düşüşle 296.021 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Mayıs döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %0,4 düşüşle 1.668.585 adet seviyesine geriledi.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

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