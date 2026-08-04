Japonya'nın araç üretimi 2026'nın Ocak-Mayıs döneminde %2,2 yükseldi

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği'nden (JAMA) alınan verilere göre bu yılın Mayıs ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %1,1 düşüşle 630.471 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ülkenin araç üretimi 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %2,2 artarak 3.523.027 adet oldu.
Mayıs ayında ülkede araç satışları yıllık %2,7 artışla 332.997 adet seviyesine çıkarken, satışlar yılın ilk beş ayında ise yıllık %0,4 artışla 1.960.306 adet seviyesinde kaydedildi.
Bununla birlikte araç ihracatı Mayıs ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,8 düşüşle 296.021 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Mayıs döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %0,4 düşüşle 1.668.585 adet seviyesine geriledi.