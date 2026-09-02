Japonya'nın araç üretimi 2026'nın ilk yarısında %3 arttı

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği'nden (JAMA) alınan verilere göre bu yılın Haziran ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %6,8 artışla 776.023 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ülkenin araç üretimi 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %3 artarak 4.299.050 adet oldu.
Haziran ayında ülkede araç satışları yıllık %8,5 artışla 426.884 adet seviyesine çıkarken, satışlar yılın ilk yarısında ise yıllık %1,7 artışla 2.387.190 adet seviyesinde kaydedildi.
Bununla birlikte araç ihracatı Haziran ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,9 artışla 384.204 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Haziran döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %0,3 artışla 2.052.789 adet seviyesine çıktı.