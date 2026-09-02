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Japonya'nın araç üretimi 2026'nın ilk yarısında %3 arttı

Çarşamba, 02 Eylül 2026 15:15:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği'nden (JAMA) alınan verilere göre bu yılın Haziran ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %6,8 artışla 776.023 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ülkenin araç üretimi 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %3 artarak 4.299.050 adet oldu.

Haziran ayında ülkede araç satışları yıllık %8,5 artışla 426.884 adet seviyesine çıkarken, satışlar yılın ilk yarısında ise yıllık %1,7 artışla 2.387.190 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı Haziran ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,9 artışla 384.204 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Haziran döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %0,3 artışla 2.052.789 adet seviyesine çıktı.

Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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