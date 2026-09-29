Toyota'nın küresel araç üretimi ve satışları 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde geriledi

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, bu yıl Ağustos ayında küresel araç üretiminin yıllık %5,9 düşüşle 700.860 adet seviyesine indiğini açıkladı. Ağustos ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %1,7 düşüşle 204.487 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %7,6 düşerek 496.373 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Toyota'nın küresel araç satışları yıllık %6,4 düşüşle 790.743 adet olarak gerçekleşti.
Yılın ilk sekiz ayında ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %1,9 düşüşle 6.393.307 adet seviyesine gerilerken, küresel araç satışları yıllık %3,6 düşüşle 6.655.766 seviyesinde yer aldı.