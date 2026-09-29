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Toyota'nın küresel araç üretimi ve satışları 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde geriledi

Salı, 29 Eylül 2026 14:23:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, bu yıl Ağustos ayında küresel araç üretiminin yıllık %5,9 düşüşle 700.860 adet seviyesine indiğini açıkladı. Ağustos ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %1,7 düşüşle 204.487 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %7,6 düşerek 496.373 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Toyota'nın küresel araç satışları yıllık %6,4 düşüşle 790.743 adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk sekiz ayında ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %1,9 düşüşle 6.393.307 adet seviyesine gerilerken, küresel araç satışları yıllık %3,6 düşüşle 6.655.766 seviyesinde yer aldı.

Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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